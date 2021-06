L’assassí confés que el 29 d’abril de 2019 va decidir «a l’atzar» apunyalar un veí de Figueres que estava assegut en un banc de la Rambla s’enfronta a partir d'aquest divendres, 11 de juny, al judici d’un jurat popular. La Fiscalia l’acusa d’un delicte d’assassinat amb traïdoria amb l’agreujant de reincidència, ja que té en compte que el processat ja va cometre un crim el 2006 pel qual va ser absolt per una eximent completa d’alteració psíquica. En canvi, se li va imposar una mesura d’internament psiquiàtric de 14 anys fins al 2018.

Segons indica l’escrit d’acusació del Ministeri Públic, l’acusat va agafar un ganivet de «grans dimensions» i va aproximar-se a la víctima mentre estava assegut en un banc de la Rambla. Llavors, i mentre la víctima estava «distreta i conversant amb altres amics, de sobte va propinar-li un tall profund i precís al centre del coll». El tall va provocar-li la mort segons després.

La Fiscalia assegura que el processat va comprar el ganivet el dia abans per tal de perpetrar el crim, ja que era «l’eina idònia per matar una persona», i inclou que es va aprofitar «de l’estat de relaxació i indefensió de la víctima per evitar que pogués reaccionar o defensar-se». És per això que demana que se’l condemni a 23 anys de presó, quasi la pena més elevada que contempla el delicte d’assassinat, que té el topall a un màxim de 25 anys. Ara, un jurat popular s’encarregarà de jutjar-lo. La vista s’allargarà fins al 18 de juny.

Presó sense fiança

El crim va commocionar el municipi, que aquells dies celebrava les festes de Santa Creu. El jutjat d’Instrucció 8 de Figueres va enviar-lo a presó provisional sense fiança. En les seves declaracions policials i judicial, va assegurar que havia decidit cometre el crim perquè no li havien volgut donar un pis de protecció oficial. Això el va convèncer de comprar un ganivet en un basar, i l’endemà va decidir «matar un català». Va triar-lo per atzar, segons va relatar en la seva declaració.

Va matar una dona el 2006

El processat ja va ser jutjat per assassinat a l’Audiència de Girona l’any 2008. En aquell cas, que va tenir lloc l’octubre de 2006, l’home va matar a punyalades la propietària del pis de Figueres on vivia. La víctima li havia llogat una habitació, i de matinada, va agafar un ganivet i la va apunyalar. El veredicte va concloure que no estava en les seves capacitats mentals quan va perpetrar el crim, i se’l va condemnar a una mesura d’internament psiquiàtric.

Llavors, el 6 d’abril de 2018 l’Audiència va modificar l’internament per una mesura penal alternativa de tractament ambulatori per a l’administració de fàrmacs.