El fiscal i la defensa demanen ara 16 anys de presó per a l'acusat de matar un home d'una ganivetada al coll a la Rambla de Figueres el 29 d'abril del 2019. La clau del judici era determinar si, en el moment de perpetrar el crim, Mohamed Regrad estava afectat per un trastorn mental i patia les "al·lucinacions" que ha declarat que tenia. Fins a set perits han descartat l'alteració psíquica i han assegurat que sabia perfectament el que es feia. Per això, la defensa ha retirat la petició d'eximent complet que inicialment sotmetia a deliberació del jurat popular. El fiscal i l'acusació particular han retirat l'agreujant de reincidència perquè, tot i que va matar una dona a Figueres l'any 2006, el van absoldre perquè va patir una psicosi tòxica.

El professionals de la unitat de psiquiatria de Salt, la psiquiatra que li feia seguiment, el metge i la infermera que el van atendre a urgències i els forenses que li van fer l'anàlisi d'imputabilitat. Fins a set perits han descartat que l'abril del 2019 l'acusat patís les "al·lucinacions" que ha declarat que tenia i que un trastorn mental li anul·lés les capacitats volitives i cognitives.

Sabia perfectament el que es feia quan va anar a comprar un ganivet a un basar i hores després li va enfonsar al coll a la víctima, un home de 63 anys que estava tranquil·lament fent petar la xerrada amb dos amics en un banc de la Rambla de Figueres. La punyada li va seccionar completament la caròtida i parcialment la jugular, causant la mort de la víctima en pocs minuts i sense que els serveis d'emergències poguessin fer res per salvar-li la vida tot i que el van traslladar immediatament a l'hospital.

L'any 2008, l'Audiència de Girona ja el va jutjar per matar d'una ganivetada la propietària del pis on vivia de lloguer, un habitatge al barri de la Marca de l'Ham de Figueres. Els fets van tenir lloc poc després de la mitjanit del 31 d'octubre del 2006. Segons la sentència, l'atac es va produir de forma "totalment sobtada i inesperada" i la víctima no va poder fer "cap acte eficaç de defensa".

La secció quarta de l'Audiència el va absoldre perquè li va aplicar una eximent completa d'alteració mental. Segons la resolució, en el moment del crim "presentava un episodi psicòtic amb quadre delirant de tipus paranoide". Li van imposar màxim 14 anys d'internament psiquiàtric.

Els perits han matisat aquell primer diagnòstic d'esquizofrènia paranoide i han assegurat que, amb el pas dels anys i avaluant la resposta al tractament tant a la presó de Brians com a la unitat psiquiàtrica, allò més probable és que patís una psicosi tòxica derivada del consum d'alcohol i drogues. Per això, els psiquiatres acoten l'episodi "al consum de tòxics" i remarquen que l'abril del 2019 no n'ingeria. També han indicat que, abans de produir-se un brot, s'aprecia cert "deteriorament cognitiu" i tampoc va passar en el cas de Regrad, que feia menys d'un mes que havia tingut una visita amb la psiquiatra.

Manipulador

L'acusat va al·legar que va començar a idear el pla una setmana abans i que era perquè s'havia deixat de prendre la medicació i patia deliris. Els professionals psiquiàtrics han exposat que ja feia temps que estava expressament "inframedicat" perquè no li calia prendre'n i que només mantenien una dosi baixa, bàsicament per reduir la seva impulsivitat i el caràcter "manipulador".

Uns trets de la personalitat de Regrad que, segons han explicat els professionals del parc hospitalari Martí i Julià de Salt on va estar seguint tractament des del 2016 al 2018, va provocar problemes de convivència amb els altres usuaris. Va arribar a amenaçar de mort un psiquiatre i també van detectar que amenaçava, extorquia i feia xantatge a altres usuaris aprofitant-se de la seva "vulnerabilitat extrema". La situació era tan insostenible que els professionals van arribar a sol·licitar que reingressés al centre penitenciari, han exposat.

Després de la declaració dels perits, el fiscal Enrique Barata, el lletrat de l'acusació particular Toni Quera i el de la defensa Francisco Javier Rollón han modificat l'escrit de conclusions provisionals. La defensa, que inicialment al·legava que Regrad va tornar a patir un episodi de trastorn mental, ho ha retirat. Així, aquesta qüestió ja no estarà inclosa a l'objecte del veredicte que se sotmetrà demà a deliberació del jurat.

Barata i Quera han retirat l'agreujant de reincidència que li atribuïen inicialment perquè, tot i que va perpetrar un altre crim, en aquella ocasió es va determinar que no podia ser-ne penalment responsable pel trastorn mental i el van absoldre.

El fiscal (que d'entrada demanava 23 anys de presó) i la defensa demanen ara 16 anys de presó per un assassinat per traïdoria. L'acusació particular també acusa del mateix delicte però per ara manté la petició de 25 anys de condemna.

Les acusacions també han explicat que sol·licitaran a l'Audiència de Girona l'expulsió del país de Mohamed Regrad perquè consideren que representa una "amenaça greu per a l'ordre i la seguretat pública".