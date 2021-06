L'acusat de matar un home d'una ganivetada al coll a la Rambla de Figueres el 29 d'abril del 2019 estava "impassible", "fred" i "tranquil" després de perpetrar el crim. Aquest dimarts han declarat davant el jurat popular a l'Audiència de Girona els agents de la Guàrdia Urbana que van detenir Mohamed Regrad a la Rambla mateix i els investigadors dels Mossos d'Esquadra. Els policies han assegurat que l'acusat va confessar des del primer moment i que va tenir una actitud "col·laboradora" durant la detenció. De fet, just després d'assestar-li la ganivetada mortal a la víctima es va asseure en un banc de la Rambla fins que una patrulla el va arrestar. Els policies no li van detectar símptomes d'anar begut o drogat o de patir al·lucinacions.

Cap a les tres de la tarda del 29 d'abril del 2019 hi va haver una primera intervenció policial amb l'ara acusat. Agents de la Guàrdia Urbana han explicat que van rebre l'avís d'una dona alertant que s'havia hagut de refugiar al col·legi Cor de Maria de la ciutat amb la seva filla perquè un home les havia amenaçat amb un ganivet.Quan la patrulla de la Guàrdia Urbana va arribar al lloc, va localitzar un home que coincidia amb la descripció del sospitós. Era Mohamed Regrad. Els agents han explicat que el van escorcollar però no li van localitzar cap ganivet. També van pentinar el recorregut que hauria pogut fer pet intentar trobar l'arma, però tampoc va aparèixer. Segons la declaració del policies, Regrad es va mostrar "tranquil" i "col·laborador" i no van detectar que pogués estar afectat pel consum de drogues i alcohol o per algun trastorn mental.Només un mosso d'esquadra que va fer suport a la patrulla de la Guàrdia Urbana ha afirmat que Regrad responia a allò que li preguntaven però que algunes respostes no tenien "coherència". "Va dir que era famós", ha exposat. Aquesta afirmació també la va fer més tard, ja després de perpetrar el crim, als investigadors dels Mossos d'Esquadra, i quan van aprofundir en per què deia que "tothom el coneixia" va puntualitzar que era per haver matat una dona a la ciutat l'any 2006.

Els investigadors també han dit que Regrad no mostrava símptomes aparents d'haver consumit drogues o alcohol ni tampoc de patir algun deliri

També va ser una patrulla de la Guàrdia Urbana la primera en arribar a la Rambla cap a dos quarts de nou del vespre. Segons han detallat, un cop al lloc el hi van dir que un home gran s'havia desplomat a terra: "Quan el vam veure l'estava assistint una persona que li intentava taponar la ferida del coll i hi havia molta sang". De seguida dos testimonis els hi van explicar que Regrad l'havia apunyalat i que era l'home que estava tranquil·lament assegut "dos o tres bancs més amunt". Els agents han concretat que Regrad continuava estant absolutament tranquil quan se li van apropar i el van detenir. De fet, no van arribar ni a desenfundar l'arma per procedir a l'arrest. També va dir als policies que havia estat ell.

Els investigadors del grup d'homicidi dels Mossos d'Esquadra a Girona també han remarcat la "fredor" de l'acusat, que en cap moment va mostrar penediment i va explicar que havia decidit matar "un català i de Figueres" perquè se sentia desatès per les administracions. Un dels mossos ha concretat que "mai" havia vist un assassinat com el de la Rambla de Figueres, amb una víctima escollida a l'atzar i sense cap tipus de relació prèvia. De fet, ha explicat al jurat popular que feia poques setmanes hi havia hagut un atemptat jihadista a França perpetrat per un "llop solitari" i van investigar si podia ser la motivació del crim de Figueres: "Ho vam descartar". Els investigadors també han dit que Regrad no mostrava símptomes aparents d'haver consumit drogues o alcohol ni tampoc de patir algun deliri. El fiscal Enrique Barata demana 23 anys de presó per assassinat per traïdoria i l'agreujant de reincidència. L'advocat de l'acusació particular, Toni Quera, eleva la petició a 25. La defensa, encapçalada pel lletrat Francisco Javier Rollón, sosté que l'acusat pateix un trastorn mental que li anul·lava les capacitats volitives i cognitives. Per això, sol·licita al jurat que li apreciïn una eximent completa i que l'absolguin. El judici continuarà demà amb les pericials psiquiàtriques.