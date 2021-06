L'acusat de matar un home d'una ganivetada al coll a la Rambla de Figueres el 29 d'abril del 2019 és culpable d'assassinat. El veredicte del jurat popular, per unanimitat, conclou que una setmana abans de perpetrar el crim Mohamed Regrad havia decidit matar "un català i de Figueres" per "venjança" perquè les administracions no li facilitaven un pis on viure. Segons el jurat, el processat va atacar la víctima "de manera sorpresiva i inesperada" quan estava tranquil·lament assegut en un banc de la Rambla xerrant amb dos amics i no va tenir cap possibilitat de defensar-se. Fiscal, acusació particular i defensa demanen 16 anys de presó. Les acusacions sol·liciten que l'expulsin del país un cop complerta la pena.