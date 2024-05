El Papa Francesc demana perdó "a tots els ofesos" per les declaracions sobre el "mariconeig" en els seminaris

El Papa Francesc va demanar perdó aquest dimarts a "tots aquells que es van sentir ofesos" per les seves paraules sobre el "massa mariconeig" (frociaggine, en italià vulgar) que existiria als seminaris catòlics. "Mai hi va haver la intenció d’ofendre o expressar-se en termes homòfobs", va dir el Pontífex argentí, les declaracions filtrades del qual, dilluns, han provocat gran enuig en els col·lectius LGTBI i desorientació dins del catolicisme.

"Com ja he dit en altres ocasions, a l’Església hi cabem tots, tots!", va recordar Francesc, d’acord amb una declaració enviada a la premsa acreditada davant el Vaticà pel seu portaveu, Matteo Bruni. "Ningú és inútil, ningú és superflu, hi ha lloc per a tothom, així com som, tots", va afegir. Per això el Papa demana perdó "per l’ús d’aquest terme, pronunciat per d’altres", va dir sense explicar a qui es referia.

Tan sols un dia després de la tempesta provocada per l’exabrupte de Francesc, el Vaticà va decidir sortir així al pas de la filtració d’una conversa col·loquial amb els bisbes italians, durant una reunió feta la setmana passada, en la qual Francesc va tancar la porta a la possibilitat d’admetre noves vocacions homosexuals als seminaris.

Enrenou arreu del món

Unes declaracions que han aixecat gran polseguera arreu del món, després de les recents obertures de Francesc cap a aquest col·lectiu. I tot això fins i tot després que alguns dels més acreditats vaticanistes sortissin públicament a defensar el Papa al dir que era "evident" que Francesc, que és argentí, no sabia que el terme en qüestió (frocio) s’utilitza en italià per parlar despectivament dels gais. Cert o no, la polèmica ha posat en evidència un problema irresolt dins de l’Església i el desenllaç del qual ara no està gens clar.