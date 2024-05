El papa Francesc demana que no s'admetin seminaristes homosexuals perquè ja hi ha massa "mariconeig"

No és la primera vegada que el Papa ho diu (ja ho va fer el 2018, per exemple), però aquesta vegada les seves paraules han cremat com a pólvora. La pedra de l'escàndol: unes declaracions de Francesc en què demana, amb llenguatge despectiu, que s'eviti l'admissió a seminaris de candidats homosexuals, pronunciades durant una trobada amb bisbes italians, han suscitat estupor a Itàlia.

La informació ha estat difosa primer per la pàgina web 'Dagospia' i represa poc després per dos dels principals diaris del país, 'La Repubblica' i 'Il Corriere'. Segons la seva reconstrucció, durant una conversa col·loquial el 20 de maig passat a l'esmentada reunió, Francesc hauria comentat en to graciós (però pejoratiu) que hi hauria massa gais en determinats seminaris. Per això, hauria dictaminat la sentència davant els bisbes italians: no tenir més candidats d'aquesta orientació per evitar el "mariconeig", hauria dit.

Silenci vaticà

Tots dos mitjans, que a mitja tarda portaven la notícia com a obertura de les seves portades a la web, han citat fonts (anònimes, això sí) que haurien confirmat els fets. Això va tenir com a conseqüència que diversos vaticanistes es preguntessin si s'enviaria des del Vaticà alguna indicació o comunicat oficial. Encara no s'ha sabut res.

Des que Francesc és el cap de l'Església catòlica, moltes vegades ha sorprès en sentit contrari, és a dir, amb al·locucions i decisions en què ha enviat senyals de tolerància i fins i tot obertura a la comunitat homosexual i la seva integració a les institucions eclesiàstiques. Icònica és la seva frase, pronunciada a bord de l'avió de tornada d'un viatge al Brasil el 2013: "Qui soc jo per jutjar-los?".

Obertures i tancaments

Més recentment fins i tot ha passat de les paraules als fets, amb l'aprovació que sacerdots catòlics beneeixin les parelles del mateix sexe, cosa que ha provocat gran malestar als sectors més tradicionalistes. Això ha desencadenat, a més, una sèrie de crítiques públiques i fins i tot amenaces d'escissió per part dels opositors de Francesc.

Tot i això, en veritat, Francesc tampoc ha amagat aquests anys el seu costat més conservador. Mai no ha deixat de condemnar l'avortament i l'eutanàsia, ha criticat obertament les anomenades teories de gènere, i no accepta la possibilitat de dones sacerdotesses o que es posi fi al celibat dels sacerdots, cosa que també ha generat certa confusió dins de la mateixa Església catòlica.

Tema espinós

El tema dels seminaris gais, a més, no és un qualsevol. Ja ha provocat grans discussions a l'assemblea de la tardor passada dels bisbes italians. Els prelats transalpins han discutit àmpliament si permetre de manera formal l'acceptació de seminaristes homosexuals, cosa que finalment va ser aprovada amb la condició que mantinguin el celibat.

Tot i això, el document final d'aquesta reunió encara no ha estat publicat per part del Dicasteri per al Clergat, l'encarregat d'aquests assumptes, per la qual cosa no se'n coneix el contingut definitiu. Això fa pensar que potser hi haurà alguna sorpresa.