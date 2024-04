Pagesos tallen la C-260 a Castelló d'Empúries per la "gestió negligent" de l'ACA

Uns 150 pagesos gironins han tallat aquest dimarts la carretera C-260, just a la rotonda que dona accés a Castelló d'Empúries. Ho han fet per protestar contra la "gestió negligent" del Govern amb l'aigua durant la Setmana Santa, al mateix temps que a ells els mantenen les restriccions. Des del sector carreguen contra l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), a qui acusen de permetre que s'estigui bombant aigua dels tres pous, amb el perill que suposa una probable salinització dels camps. El coordinador d'Unió de Pagesos (UP) a les comarques gironines, Narcís Poch assenyala que es poden danyar els terrenys i que esdevinguin "irrecuperables com va passar fa anys". La intenció dels pagesos és sopar i fer nit a la carretera.

Els pagesos de les comarques de Girona tornen a protestar. Aquest cop ho han fet amb desenes de tractors que han tallat la C-260 a Castelló d’Empúries. La intenció, de moment, és passar-hi la nit, per reclamar a l’ACA que revisi el pla de xoc que el Consorci d’Aigües de la Costa Brava va declarar per fer front a l'escassetat d’aigua. El problema, assenyalen els pagesos, és que hi ha hagut una mala gestió de l'aigua durant la Setmana Santa, que ha fet que l'aqüífer de la Muga-Fluvià se’n ressentís.

El membre de Revolta Pagesa, Jordi Ginabreda, explica que el conflicte és que hi ha tres pous que segueixen bombant "sense parar" per abastir la demanda d’aigua de boca. “Entenem que no vulguin deixar ningú sense beure, però cal fer-ho d’una altra manera i, si no ho saben fer, que se’n vagin”, assenyala.

I és que des d’Unió de Pagesos i Revolta donen per fet que es tornaran a produir episodis com el de Setmana Santa on, per exemple, el sector turístic ha consumit de manera “desmesurada” i sense restriccions. Si això segueix d’aquesta manera, el coordinador d’UP a les comarques gironines, Narcís Poch, vaticina que provocarà una salinització de l’aqüífer i, per tant, afectarà als camps d’aquesta zona de l’Alt Empordà.

“Aquí tenim una pressió turística molt gran, el decret de sequera no s’ha flexibilitzat per a la pagesia i ens trobem que l’ACA i el Consorci d’Aigües de la Costa Brava fan una extracció massiva per subministrar la costa. Entenem que això s’ha d’acabar d’una vegada perquè és un empobriment del terreny”, concreta Poch.

De fet, els pagesos han deixat clar que “no tenen res” contra el sector turístic i que han “de mirar pel seu negoci”, però lamenten que se segueixi apostant per treure aigua de la Muga. “Van fer-ho fa 40 anys i encara no s’ha recuperat”.

Sopar i nit a la carretera

Tot plegat en una concentració que ha aplegat uns 150 pagesos i una seixantena de tractors alguns dels quals s’han col·locat a sobre d’una rotonda. L’objectiu és sopar i després passar la nit per “fer entendre al Govern que s’ha de fer alguna cosa”. Els Mossos i la Policia Local de Castelló d’Empúries han custodiat el tall durant tota l’estona.