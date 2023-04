Entre els dies 19 i 25 d’abril, l’Oficina de Català de Roses reprèn el tradicional intercanvi de llibres en català obert a tothom i disposarà d’una parada de llibres a l’entrada de la sala d’exposicions de Ca l’Anita, seu de l’Oficina de Català de Roses.

Tothom que ho desitgi pot portar els llibres que té a casa que siguin en català, que estiguin en bon estat, que tractin sobre temes i gèneres diferents (novel·la, poesia, teatre, novel·la gràfica...) i que no vol rellegir més, per poder-los bescanviar. Aquesta iniciativa té com a objectiu d’afavorir l’intercanvi de llibres, donar-los una segona vida i fomentar la lectura en català.

A part d’aquesta actuació, els dies 19 i 20 d’abril també s’organitzen activitats diverses a l’aula per a l’alumnat dels cursos de català. Es llegiran llegendes de Sant Jordi, es projectaran vídeos i es faran activitats i jocs lingüístics en català, amb la finalitat de difondre la cultura i les tradicions catalanes i crear consciència lingüística de la llengua d’aprenentatge.