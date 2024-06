Roses sensibilitza els joves sobre la recerca oncològica

Un dels objectius de la Fundació Roses Contra el Càncer és sensibilitzar els joves sobre la seva causa i fomentar la solidaritat. Per aconseguir-ho, col·laboren amb les escoles i instituts del poble amb diferents accions de sensibilització. Des de l’any 2016, treballen amb el Centre Escolar Empordà en el marc del projecte Aprenentatge i Servei amb els alumnes de 3r d’ESO. Es tracta d’una assignatura en la qual els alumnes descobreixen les entitats del poble. Els proposen diferents activitats i trobades, expliquen des de la Fundació. La setmana passada van acompanyar els alumnes a l’IDIBGI (Institut d’Investigació Biomèdica de Girona) per assistir a una presentació de la feina que fan en col·laboració amb l’Institut Català d’Oncologia.

La professora responsable del Centre Escolar Empordà, en aquest projecte, M. Àngels Gutiérrez, explicat que, gràcies a la col·laboració que es porta a terme al llarg del curs, «els estudiants han visitat l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona (IDIBGI) i l’Institut Català d’Oncologia (ICO) amb l’objectiu de sensibilitzar-se i adquirir un coneixement profund sobre el càncer i altres malalties». La visita a l’IDIBGI va permetre als alumnes endinsar-se en el món de la recerca i la investigació. Van tenir l’oportunitat de conèixer de primera mà el funcionament dels laboratoris.

La visita dels alumnes del Centre Escolar de Roses ha estat precedida d’un treball previ sobre la malaltia. / Empordà

Factors de risc associats al càncer

D’altra banda, la visita a l’ICO va oferir una perspectiva diferent, però igualment impactant, remarca la professora. Els alumnes van visitar les sales on els pacients reben els seus tractaments de radioteràpia i, amb les explicacions dels professionals, van poder aprendre sobre els factors de risc associats al càncer, així com els diferents tipus de tractaments disponibles actualment. Aquesta experiència va ser especialment commovedora, ja que els va permetre entendre les dificultats i els desafiaments que afronten els pacients en el seu dia a dia.

La Fundació Roses Contra el Càncer ha ampliat, des del 2020, la col·laboració amb els altres dos instituts del poble a través del Servei Comunitari, on també presentem la nostra entitat i organitzem trobades amb usuaris.

Visita dels alumnes / Empordà

Recaptar fons

A part d’això, la seva col·laboració amb l’IDIBGI és també econòmica: «Ja fa vint anys que organitzem el nostre Concert Benèfic de Nadal per tal de recaptar fons per la investigació a través de beques bianuals. Cada dos anys, triem un projecte de l’Institut Català d’Oncologia per col·laborar econòmicament a través de l’IDIBGI amb donatius de 10.000 € anuals».

Els projectes triats els vuit últims anys han estat: Polimorfismes dels gens moduladors de la resposta immune com a predictors de recaiguda en els pacients amb Mieloma Múltiple (2016/2017); Desenvolupament de tècniques genètiques per a la millora de la prevenció del càncer ginecològic en les síndromes hereditàries de càncer (2018/2019) i, finalment, Diagnòstic precoç de les alteracions associades al tractament antineoplàsic.