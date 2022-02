La Fundació Roses contra el Càncer ha fet entrega d’un xec de 10.000 euros per a la recerca del càncer ginecològic a l’ICO Girona. El lliurament es va produir durant el tradicional concert benèfic de Nadal que ha tornat, en l’edició d’enguany, al Teatre de Roses, després del parèntesi de l’any passat per la irrupció de la Covid.

La recaptació d’aquest any anirà destinada a la recerca en càncer ginecològic, concretament a un projecte per tal de desenvolupar noves eines moleculars per a la millora de la prevenció d’aquest tipus de tumors en les síndromes hereditàries del càncer.

L’encarregat de rebre el donatiu va ser el cap d’Oncologia Mèdica de l’ICO Girona i coordinador de les unitats de Consell Genètic de l’ICO, Joan Brunet, que va agrair aquesta acció per tal de poder aprofundir en la recerca d’aquesta classe de tumors i va remarcar la presència, en aquest projecte, de professionals dels instituts de recerca de l’IDIBELL i l’IDIBGI, a més de professionals dels serveis de ginecologia de l’Hospital Universitari de Bellvitge i de l’Hospital Universitari de Josep Trueta.

El concert, que es va fer per Nadal, va anar a càrrec de l’Orquestra Simfònica Harmonia, que va oferir una selecció de valsos, polques i peces de caràcter nadalenc i va acabar, com ja és tradicional, amb el vals Al bell Danubi blau.

Segons remarca la mateixa entitat, «aquest va ser el millor concert de Nadal dels darrers anys de la Fundació Roses Contra el Càncer». El Cor Harmonia i l’Orquestra Simfònica Harmonia van oferir un espectacle que va meravellar el públic que emplenava el Teatre Municipal de Roses.

Des de fa 18 anys, la Fundació Roses contra el Càncer organitza anualment un concert solidari per a recaptar fons destinats a la recerca del càncer a l’ICO Girona. A més, la fundació també dona atenció i suport psicosocial als pacients de càncer de Roses i a les seves famílies per tal de poder-los acompanyar en el procés de la malaltia, per facilitar l’adaptació i millorar la qualitat de vida i també un cop superada la malaltia o en el procés de dol.

Així mateix, també organitzen actes i activitats per promoure la salut i conscienciar i sensibilitzar la població sobre la realitat d’aquesta malaltia.