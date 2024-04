Llançà obre consulta sobre la primera etapa dels nadons, en una xerrada

Llançà acull, dins l’Espai Nadó, la xerrada Espai de consultes obertes sobre la primera etapa dels nadons, a càrrec d’Eva del Campo, infermera de pediatria. La conferència té lloc aquest dijous dia 25 d'abril d’un quart de dotze a un quart d’una del migdia al CAP de Llançà. Les places són limitades i, per assistir-hi, cal inscriure’s al correu: osegura.girona.ics@gencat. cat.

Per entendre el desenvolupament del nadó durant els primers mesos, cal entendre que aquest no té sentit, si no és en relació amb el cos de la seva mare. El que més necessita un nadó, durant els primers dies (i setmanes) posteriors al naixement, és el cos de la mare. Recordem que quan un bebè neix, el que espera trobar-se és el que ha escoltat, ha sentit i que és l’única cosa que ha conegut durant més o menys 40 setmanes. En sortir, el que més el pot calmar i donar confort és aquesta sensació coneguda. D’aquests i de molts altres aspectes es parlarà a la xerrada.