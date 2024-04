Això és el que mai no has de menjar abans d'anar-te'n a dormir, segons un metge

L''American Journal of Clinical Nutrition' ha publicat un estudi que conclou amb el risc que suposa acumular greix durant el sopar. L'explicació es troba darrere del ritme circadià i el moment crucial que transcorre entre el sopar i l'hora de ficar-se al llit, clau per poder agafar el son.

Els metges apunten que l'efecte tèrmic del menjar o l'energia que es gasta després de la ingesta disminueix en superar el rellotge biològic del son. Això indica que, sense importar l'hora, la tendència del cos sempre serà consumir menys energia i facilitar l'acumulació de greixos.

Habitualment, hi ha hagut la creença que el consum de carbohidrats a la nit suposa un augment en el greix. No obstant això, hi ha discrepàncies sobre això, ja que influeix el metabolisme i el tipus de carbohidrats que ingerim.

On sí que sembla haver consens, és que la ingesta de pasta en grans quantitats abans de dormir afecta la qualitat del son, a causa de la digestió més lenta, sobretot si s'acompanya salses greixoses.

El greix en els aliments alenteix el buidatge gàstric, provocant una digestió més pesada si la persona s'adorm de manera immediata. Els llegums també estan desaconsellats a la nit, ja que són una combinació de 50 proteïnes i 50% carbohidrats, convertint-se en un aliment pesant de pair.

La coliflor tampoc no és recomanable a la nit, encara que sigui saludable, la producció de gasos dificulta el descans. Altres aliments que poden incomodar el descans a la nit són les carns vermelles i els cítrics. En un apartat més comú hi ha la recomanació d'evitar refrescos amb sucres afegits i cafeïna.