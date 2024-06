Els remeis naturals per protegir-nos del sol a l'estiu

Cada any hi ha més persones que pateixen melanomes. Aquest tipus de càncer pot arribar a ser mortal, tot i la poca importància que se li dona en l'àmbit social. Per aquest motiu i altres, com l'envelliment prematur de la pell, és important cuidar-la correctament. El Sol és molt beneficiós per l'organisme, ja que la seva exposició en hores no perilloses, de màxima intensitat, aporta vitamina-C entre altres. Però prendre el sol en hores no recomanades i sense protecció pot provocar problemes greus com càncer. Per tal de protegir-nos, hi ha multitud de cremes solars al supermercat o a la farmàcia. Tot i que, en aquest article descobriràs diverses solucions naturals igual d'efectives. T'ho expliquem!

Hi ha diversos productes naturals que poden ajudar a protegir la pell del sol. Alguns d'ells inclouen olis com el de germen de blat, que és ric en vitamina E i actua com un bon antioxidant, prevenint l'envelliment prematur de la pell a causa del sol.

Remeis casolans per cuidar la pell a l'estiu

Un altre oli beneficiós és l'oli de ricí, que aporta un efecte calmant en la pell. L'oli d'alvocat també és útil per a evitar la sequedat dels llavis i aportar-los suavitat.

Un altre producte natural que pot ser útil per a protegir la pell del sol és l'òxid de zinc, una substància que crea una barrera protectora contra el sol i redueix els seus danys en el teixit cutani i les cèl·lules. També es poden utilitzar ingredients com la cera d'abelles, coneguda per la seva acció hidratant, antioxidant i regeneradora, així com l'oli de coco i el gel d'àloe vera, que són altament hidratants i ajuden a cuidar la pell de les agressions solars, curant les cremades i evitant la mort dels teixits.

La vitamina C és un altre ingredient beneficiós, ja que és un antioxidant que estimula la producció de col·lagen i prevé l'envelliment. La civada és un cereal que hidrata, suavitza i calma la pell irritada. El te verd és una infusió que té propietats antiinflamatòries, antibacterianes i antioxidants.

Posar-se protecció solar és molt important. / FERRAN NADEU

I no sols per a prevenir els efectes del sol hi ha remeis naturals. Els probiòtics són microorganismes que equilibren la flora cutània i reforcen la barrera de la pell. L'alvocat és una fruita que conté àcids grassos essencials, vitamines i minerals que nodreixen i regeneren la pell. L'oli de rosa mosqueta és un oli vegetal que cicatritza, repara i atenua les cicatrius, estries i taques de la pell. Les fruites tropicals com la papaia i la pinya contenen enzims que exfolien, netegen i aclareixen la pell.

Aquests ingredients naturals poden ser aplicats en la pell de diferents maneres. Alguns poden ser utilitzats directament sobre la pell, com l'oli de rosa mosqueta o l'oli de coco, mentre que uns altres poden ser barrejats amb altres ingredients per a crear cremes, locions o màscares casolanes.

Per exemple, es pot barrejar civada amb mel i iogurt per a crear una màscara hidratant i calmant per a la pell. També es poden trobar productes de cura de la pell que contenen aquests ingredients naturals en la seva formulació. És important tenir en compte que cada pell és diferent i pot reaccionar de manera diferent d'aquests ingredients, per la qual cosa és recomanable fer una prova en una petita àrea de la pell abans d'aplicar-los en tot el rostre o cos.