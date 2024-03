Oncolliga Girona fa una donació de més de 17.000 euros a la Fundació Salut Empordà

Fundació Oncolliga Girona ha fet un donatiu de 17.390 euros per a l’adquisició d’un aparell Indiba pel Servei de Rehabilitació de la Fundació Salut Empordà (FSE). Aquest està destinat al tractament del dolor del sòl pelvià que deixen les cicatrius d'una cirurgia. Les teràpies amb la màquina contribueixen a millorar el dolor, controlar la inflamació, accelerar la cicatrització, millorar la mobilització i permet també una reparació més ràpida del teixit.

La màquina Indiba permet dissenyar a l’especialista en Fisioteràpia un tractament adaptat a les necessitats de cada pacient. “L’aparell ajuda a reduir el dolor de sòl pelvià que deixen cirurgies com les neoplàsies de bufeta, d’ovari, de coll d'úter, d'endometri, vulvar i rectal, i també els efectes de la radioteràpia sobre el sòl pelvià”, ha explicat la cap del Servei de Rehabilitació de la FSE, la doctora Natàlia Toneu.

El donatiu prové de la recaptació obtinguda en la darrera edició de l’Oncotrail, la cursa de trail solidara organitzada per la Fundació Oncolliga Girona. Cada any, la FSE té presència en els diferents reptes solidaris que organitza l’Oncolliga, amb equips a l’Oncotrail, l’Oncobike, l’Oncotriatló i l’Oncogravel. Per altra banda, la Fundació Oncolliga col·labora des de fa anys amb la FSE per oferir diversos serveis d’ajuda als malalts de càncer i els seus familiars, com ara suport psicològic o estètica oncològica.

El 14 de març, es va fer una presentació de la Indiba a l’Hospital de Figueres, en un acte que va reunir tres representants de l’Oncolliga -la seva presidenta a Girona, Paqui Badosa; el director d’Oncotrail, Lluís Comet, i la delegada de l’entitat a Figueres, Carme Vaquero- amb el director gerent de la FSE, Sergi Iglesia; la directora assistencial de la FSE, Mireia Bosch; la directora d’Infermeria de la FSE, Paqui Abulí, i Natàlia Toneu.