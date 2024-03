La Fundació Salut Empordà ha rebut un reconeixement internacional que certifica que l’entitat treballa amb un model basat en l’excel·lència, la innovació i la sostenibilitat. Es tracta del Segell EFQM 300, que l’atorga el Club Excelencia en Gestión com a representant a Espanya de la Fundació Europea per a la Gestió de la Qualitat (EFQM).

Amb aquest segell, la FSE es converteix en una de les més de 300 organitzacions espanyoles especialistes en Gestió 5.0 i en l’ús del Model EFQM, una metodologia que busca millorar la competitivitat d’empreses, institucions i entitats implantant estratègies flexibles i adaptables als constants canvis.

Després d’un procés d’avaluació realitzat pels avaluadors del Club Excelencia en Gestión, s’ha reconegut la Fundació Salut Empordà per la feina que ha dut a terme en els últims anys per crear valor sostenible i el seu compromís i obertura cap al territori. També es destaca el desenvolupament organitzatiu de l’entitat i la seva governança, així com el procés de digitalització que ha impulsat o el fet de disposar d’un catàleg de serveis basat en la qualitat i la seguretat del pacient.

En aquest sentit, el Segell EFQM 300 se suma a altres reconeixements que té la FSE i que acrediten el seu compromís per la millora contínua i la qualitat, com són l’ISO 14001 i l’EMAS en l’àmbit mediambiental o les certificacions de qualitat ISO 9001 per als serveis de Laboratori i Radiologia de l’Hospital de Figueres.

«Ens permetrà millorar els indicadors de gestió»

El director gerent de la FSE, Sergi Iglesia, ha explicat que «som la primera organització de les comarques gironines en assolir el Segell i ens ha servit per 'fer un foto' de com estem. A partir d’ara, dissenyarem, planificarem i executarem un pla de millora a curt i a mitjà termini, que ens permetrà millorar els indicadors de gestió, la relació amb els nostres grups d’interès i la gestió integrada de tots els nostres centres».

Per la seva part, el director de Transformació i Innovació del Club Excelencia en Gestión, Miquel Romero, ha dit que «és una satisfacció, especialment per a un empordanès, reconèixer per primera vegada a la demarcació de Girona, i a una organització de l’entorn de la salut, amb el Segell EFQM. La Fundació Salut Empordà ha entomat voluntàriament el repte de preparar-se per a una avaluació externa de la seva gestió amb èxit, i aquest reconeixement li aporta prestigi, confiança davant dels seus grups d’interès, competitivitat, compromís en l’equip i aprenentatge per a la millora contínua».