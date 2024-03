Amb l’arribada de la Setmana Mundial del Glaucoma, del 6 al 12 de març, Optipunt s’enorgulleix de llançar una iniciativa de conscienciació i prevenció contra el glaucoma, la principal causa de ceguesa irreversible a escala mundial. Enguany, sota el lema «Glaucoma, actua avui amb Optipunt», ens comprometem a informar i educar el públic sobre la importància de la detecció precoç d’aquesta silenciosa malaltia.

Entenent el glaucoma: una mirada a l’interior

El glaucoma és una afecció ocular caracteritzada per l’augment de la pressió intraocular, que pot danyar el nervi òptic i portar a la pèrdua de visió. El més alarmant d’aquesta malaltia és la seva naturalesa asimptomàtica en les fases inicials, cosa que significa que moltes persones no s’adonen de la seva condició fins que és massa tard. Prevenció activa: la vostra visió és a les nostres mans Durant la Setmana Mundial del Glaucoma, l’òptica Optipunt de Figueres ofereix avaluacions de detecció amb quatre proves essencials: mesurament de l’agudesa visual, tonometria per a la pressió ocular, examen del nervi òptic i campimetria. Aquestes proves representen la pedra angular en la detecció del glaucoma, permetent-te prendre el control de la teva salut visual.

Missió d’Optipunt: detectar per protegir

El nostre objectiu és clar: identificar aquells pacients no diagnosticats i sensibilitzar sobre una malaltia que, si no es tracta, pot alterar significativament la vida. Els factors de risc inclouen l’edat avançada, antecedents familiars, pressió intraocular elevada, ús de corticoides, i més. A Optipunt, estem dedicats a prevenir i detectar el glaucoma a través de l’educació i la detecció precoç.

Consells per a la prevenció del glaucoma

1. Revisions regulars: A partir dels 40 anys, és crucial sotmetre’s a exàmens oculars complets regularment.

2. Mesurament de la pressió intraocular: Cal visitar especialistes que realitzin aquest mesurament per poder detectar molts casos de glaucoma.

3. Historial familiar: Si teniu familiars amb glaucoma, cal que comenceu les vostres revisions abans del que us hem suggerit.

4. Control de condicions associades: Si patiu de diabetis, hipertensió o malalties cardíaques, assegureu-vos de fer revisions regulars.

5. Alimentació saludable: Cal que incloeu antioxidants en la vostra dieta i realitzeu exàmens del nervi òptic regularment.

Detecció del glaucoma: un procés integral

A Optipunt, abordem la detecció del glaucoma a través d’un exhaustiu procés que abasta anamnesi, tonometria, paquimetria, avaluació de l’angle iridocorneal i oftalmoscòpia, entre altres procediments. Aquestes proves fonamentals faciliten una detecció precoç i eficaç, la qual cosa ens permet proporcionar un diagnòstic precís mitjançant telemedicina oftàlmica. Aquest enfocament innovador assegura una derivació oportuna a serveis d’oftalmologia especialitzada, optimitzant l’atenció i el tractament per als nostres pacients.

Optipunt: pioners en salut visual a Girona

Sent pioners en tot l’àmbit comarcal de Girona, a Optipunt oferim tecnologies avançades com la campimetria, la topografia corneal i la tomografia de coherència òptica. Estem compromesos amb l’excel·lència i la innovació en la cura de la salut visual.

Una crida a l’acció per la vostra salut visual

La prevenció és l’aliat més fort contra el glaucoma. A Optipunt, ens dediquem a la vostra salut visual. No espereu fins que sigui massa tard: la detecció precoç és clau. Programeu la vostra revisió avui mateix i fareu el primer pas cap a la protecció de la vostra visió.