Els millors plans pel cap de setmana del 4 i 5 de maig a l'Alt Empordà

Ja és aquí el cap de setmana i a l'Alt Empordà arriba carregat d'activitats: les Fires i Festes de la Santa Creu de Figueres, el 28è Triumvirat Mediterrani de l'Escala, la primera fira Llançà Medieval... Us proposem els millors plans per aquest dissabte i diumenge a la comarca.

Darrer cap de setmana de Fires a Figueres. El dissabte 4 de maig , entre altres, tindran lloc activitats com la visita al subsol de la Rambla i el torneig d’Escacs Infantils. El plat fort, però, arribarà a la nit amb la recuperada Festa Charly, a la plaça Catalunya. Finalment, el diumenge 5 de maig les fires clouran el teló. Ho faran amb una jornada marcada, entre altres, per la trobada gegantera, la trobada de puntaires, la rua dels 600, la diada castellera... Una llista d’actes que culminarà amb el piromusical sincroshow. Consulta la programació aquí .

Neix la fira Llançà Medieval, un viatge en el temps , que se celebra a la plaça Major i als carrers del voltant aquest cap de setmana del 4 i 5 de maig. Durant els dos dies, els assistents a la fira podran gaudir d'un mercat de parades de comerços locals i una varietat d'activitats paral·leles. Es faran demostracions d’oficis antics (fang, feltre, forja, cistelleria, etc.), espectacles itinerants, visites guiades teatralitzades ambientades en la història de Llançà i jocs infantils, entre altres. A més a més, els carrers es decoraran per l'ocasió. Consulta la programació completa aquí.

Pujada a Sant Pere de Rodes per rememorar els antics pelegrinatges

Quan? Diumenge 5 de maig

Diumenge 5 de maig On? Sortida des de nou municipis propers a Sant Pere de Rodes

Un any més, la Pujada al monestir de Sant Pere de Rodes rememorà els antics pelegrinatges d'època medieval a l'Alt Empordà. Se sortirà des de nou poblacions properes (Port de la Selva, la Selva de Mar, Cadaqués, Roses, Palau-saverdera, Pau, Vilajuïga, Llançà i la Vall de Santa Creu). El monestir farà una jornada de portes obertes i hi haurà música. La celebració commemora l'inici de l'Any Sant 2024. Per commemorar l'any s'han fet reproduccions d'una de les pellofes (monedes en curs dins els monestirs) descoberta durant una excavació. Més informació aquí.