Les energies netes ja abasten el 50% de la generació elèctrica total a la UE

La Unió Europea avança amb pas ferm cap a la descarbonització del sector elèctric, i n'és una prova que durant els primers tres mesos de l'any ha batut un nou rècord en la producció d'energies renovables, que ja van suposar la meitat del total.

En concret, la generació d'energies netes va representar un total de 375,9 Twh, xifra que supera l'anterior rècord, situat en 358,4 Twh, assolit durant l'últim trimestre del 2023. Aquest augment es va deure sobretot a l'increment de la generació hidroelèctrica, que va passar de 126,4 Twh aconseguits en l'últim trimestre del 2023 als 136,6 del primer del 2024, segons les xifres de la companyia d'anàlisi de dades Montel EnAppSys citats pel portal Renewables Now.

La demanda general d'electricitat es va reduir els tres primers mesos del 2024. En concret, va baixar un 5,2% respecte al mateix període del 2022 i un 6,3% en relació amb el primer trimestre del 2021, segons la mateixa font. Aquesta baixada de la demanda és continuació d'una tendència iniciada quan va començar la pandèmia, a principis del 2020, i que ha continuat en anys posteriors.

Fita històrica el primer trimestre del 2024

Actualment, les energies netes (solar, eòlica, biomassa, hidràulica i residus) ja totalitzen el 50,1% de la generació elèctrica a Europa durant el primer trimestre del 2024. Els principals responsables d'aquesta pujada van ser els increments registrats a França i Noruega.

Paral·lelament a la millora dels resultats de les energies netes, continuen caient combustibles fòssils com el carbó, que va baixar als 84,8 Twh des dels 94,1 Twh que va registrar el trimestre anterior.

Pel que fa a la baixada de la demanda d'electricitat, el director de Montel EnAppSys, Jean-Paul Harreman, ha afirmat: "Tot i que els preus de l'electricitat i el gas han baixat des dels màxims del tercer trimestre del 2022, la demanda continua sent baixa en comparació amb els períodes anteriors a la Covid i la crisi energètica. Amb un clima especialment càlid en comparació amb els nivells històrics en alguns llocs d'Europa, la reducció de la calefacció i la baixa demanda industrial han contribuït a mantenir aquesta tendència. Una altra raó d'aquesta demanda històricament baixa és l'augment de la capacitat solar integrada, que es troba al marge del comptador i, per tant, la generació es registra com a demanda negativa.

L'energia solar va registrar, durant el primer trimestre, la millor xifra de producció per a aquest període de l'any, cosa que augura, segons aquesta companyia, que es tornin a batre rècords de generació solar els mesos successius, quan les condicions climàtiques són més favorables per a aquest tipus d’energia.