Malgrat la seriosa advertència de Salut i del Col·legi de Metges de Lleida perquè no convoqués l’acte, més de cent persones han acudit aquest dissabte a Balaguer per escoltar una xerrada del pagès Josep Pàmies en la qual ha tornat a beneir un producte anomenat MMS, un perillós derivat del lleixiu que està prohibit per l’Agència Espanyola del Medicament des del 2010.

L’MMS, clorit de sodi (Solució Mineral Miraculosa, per les seves sigles en anglès), és una estafa que els xarlatans utilitzen per seduir gent desesperada amb seriosos problemes de salut. Es tracta d’un compost tòxic utilitzat en la fabricació de paper i desinfecció d’aigües. Contradient totes les evidències científiques i assumint un paper de (fals) llibertador, Pàmies assegura que l’MMS «serveix per curar l’autisme». Segons diu, el líquid elimina l’autisme i qualsevol altre mal. La ciència afirma que l’autisme no té cura, entre altres coses, perquè no és una malaltia (és un trastorn).

La Conselleria de Salut havia enviat aquesta setmana una ordre de suspensió de la conferència del pagès, titulada amb una mentida: ‘L’autisme és recuperable’. Els Mossos d’Esquadra han muntat un control a la rotonda d’accés a la finca, informa l’agència ACN. El conseller Manel Balcells també havia llançat serioses advertències sobre el frau del lleixiu per tractar malalties. «Aquestes coses posen en perill la vida i la salut de la gent», va dir després de qualificar l’agricultor de «farsant» i «estafador».

Sancionat

El 2018, la Generalitat va imposar una multa (una altra més) de 600.000 euros a Pàmies, fundador de l’associació coneguda com a Dolça Revolució, també sancionada amb 120.001 euros per la promoció de les pseudoteràpies.

Pàmies ha justificat la programació de la conferència, que s’ha retransmès per internet, perquè «els tractaments contra l’autisme no avancen». Conegut per imaginar una Catalunya en la qual predominin les (mal anomenades) teràpies naturals i que de l’aixeta surti clorit de sodi, el pagès ha tornat a deixar anar el mantra que molts nens s’han curat arreu del món, una afirmació que està en contra de tota evidència científica.

Persones estafades

L’MMS és un producte que no provoca cap millora en l’estat de salut. Més aviat, el contrari. EL PERIÓDICO ja va explicar fa temps la lluita d’un pare que va caure en aquesta trampa per al seu fill, que pateix autisme. Entre el derivat del lleixiu i altres suplements alimentaris, es va gastar uns 600 euros al mes durant mig any «per a res». Altres famílies cauen en el mateix engany o altres semblances, com la recomanació que llancen xamans de torn de llançar gotes d’orina a l’oïda dels nens amb autisme.

Pàmies, que també defensa que les vacunes es realitzen amb l’ADN de fetus avortats, ha al·legat «llibertat d’expressió i de reunió» per mantenir la seva conferència i ha dit que «assumirà les conseqüències».

El 2019, una angina de pit va portar el pagès a l’hospital, on va ser tractat per metges i no per xarlatans. Ell va agrair l’ajuda rebuda a urgències i va lloar els facultatius, però va insistir que la medicina actual «abusa de la farmacologia química». La mateixa farmacologia que el va salvar de l’infart.