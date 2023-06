Chavarria Òptics Optometristes ha estrenat un gabinet audiològic per avaluar la pèrdua auditiva com la que es produeix amb el pas dels anys, la presbiacúsia. Així aquest servei està centrat en el pacient geriàtric. «Fem la revisió de l’oïda per les pèrdues auditives degeneratives i comprovem si es poden posar audiòfons. Amb el pas dels anys, l’aparell auditiu va perdent, primer les cèl·lules que s’encarreguen dels aguts. D’aquesta manera la gent gran comença a confondre les paraules, i per això calen audiòfons», explica l’audiòloga Ernestina Ramírez.

En aquest sentit, també assenyala que els pacients s’han d’adaptar als audiòfons, per aquest motiu fan un acompanyament personalitzat i proposen una sèrie d’activitats que ajuden a obtenir el millor rendiment de les pròtesis auditives. Amb aquests aparells, les persones grans milloren la seva vida quotidiana i la relació amb els altres perquè es poden continuar comunicant.

Quan un pacient es posa audiòfons «el primer és l’adaptació. Per això hi ha un període de prova gratuït. En aquest no posem tot el so de cop, perquè, si fa quaranta anys que no senten un so i el posem a tot volum, pot ser molt molest. Per tant, aquests s’han d’anar introduint a poc a poc perquè el cervell els vagi tornant a assimilar. Després del mes, si el pacient es queda amb els audiòfons, fem revisions cada tres o sis mesos i retoquem el que faci falta. I l’acompanyem en tot moment», destaca Ramírez i afegeix que «és fonamental que els usuaris tinguin un lloc de referència on anar si tenen algun problema amb els aparells».

Chavarria continua sent un referent en la part òptica, amb pacients de totes les edats. Amb les persones d’edat avançada, a part dels defectes refractius en els exàmens oculars, el que es troben més habitualment són casos de cataractes, maculopatia senil, glaucoma, retinopatia diabètica i hipertensiva. Aquestes són patologies que s’associen amb el descens de les habilitats per dur a terme tasques de la vida quotidiana i també es relaciona amb el risc de caigudes, ja que la mala visió pot ser una de les causes. «Quan el cristal·lí es degenera costa més veure els contrastos per això les persones grans s’entrebanquen amb les voreres, perquè no les poden distingir de la carretera», assenyala Ramírez.

«Els pacients amb baixa visió torben a Chavarria Òptics Optometristes l’oportunitat de potenciar la visió que els queda optimitzant el seu funcionament perquè puguin fer les tasques habituals com escriure, llegir un llibre, veure la televisió, entre altres». El procés per a fer això inclou entrenament en l’ús d’ajudes òptiques, electròniques, i no òptiques més adequades. Que poden ser: lupes, ulleres específiques per a una tasca determinada, entre altres. Cal destacar que acompanyen a tots els seus pacients perquè puguin integrar aquestes ajudes a la seva vida. «Els guiem en com les han de fer servir i donem petites instruccions perquè s’hi adaptin com més aviat millor», assenyala Ramírez.