«Plantegem un nou hospital a Figueres; l’actual té deficiències»

Nascut a Barcelona el 1974, Sergi Iglesia és diplomat en Infermeria, llicenciat en Psicopedagogia i doctor en Ciències Experimentals i Tecnologia, a més d’haver cursat diversos màsters. És director gerent de la Fundació Salut Empordà des del mes de desembre de 2022 i es va incorporar a l’entitat el 2020. Prèviament ha treballat d’infermer a diversos centres i ha tingut altres càrrecs de responsabilitat.

Quins reptes es proposa per a la Fundació Salut Empordà com a nou gerent?

Hem de garantir la viabilitat de la Fundació i tenim clar que només ens en sortirem amb un canvi de mentalitat amb més professionals, més serveis i noves instal·lacions.

Com estan els ànims entre els professionals?

La situació del sector sanitari és complicada, aquí i a tots els centres comarcals. És per això que ja estem dissenyant un Pla Director de Persones per reforçar la relació dels professionals i captar-ne de nous. I pel que fa a la pressió assistencial, hem de ser conscients que ha canviat el perfil del pacient que ens arriba.

Com està afectant la manca de personal?

Des de la pandèmia la rotació de professionals s’ha incrementat moltíssim. Les noves generacions no aspiren a treballar tota la vida en el mateix hospital, tenen altres valors, volen més temps lliure... de fet, fa temps que nosaltres ja estem estudiant l’opció de la jornada laboral de quatre dies o oferir contractes als professionals que els permetin treballar a dos hospitals a la vegada. Segurament, el futur ens obligarà a compartir serveis entre centres. Ja hi ha exemples que funcionen: la nostra cap de servei de Rehabilitació també ho és del servei de l’Hospital de Palamós. I no hem d’oblidar les opcions que ens ofereixen les noves tecnologies. Davant la falta de dermatòlegs, vam arribar a un acord amb l’hospital Clínic per oferir la teledermatologia.

S’han recuperat de l’impacte de la covid-19?

Encara tenim pacients ingressats per la covid-19 i professionals de baixa, però podem dir que ara mantenim certa normalitat, tot i que quan un professional ha d’agafar la baixa durant cinc dies et distorsiona l’equip, és clar.

Quines peculiaritats presenta la població que atenen de la comarca?

Suposa molta dificultat, perquè els plans de salut no es fan pensant en les característiques i casuístiques de cada comarca. D’aquí la nostra lluita des de fa un temps a dir que a la comarca li calen més recursos i, sobretot, recursos pensant en el que realment necessita. Hi ha moltes persones grans que viuen soles, un transport interurbà insuficient, en què hi conviuen més de 40 nacionalitats... per això hem creat INIDIKA, el Pol de Salut i Social de l’Alt Empordà. Perquè necessitem dades pròpies de la comarca, estudis que expliquin que som diferents i que per això cal que se’ns tracti diferent.

Quins projectes d’innovació destacaria?

El 2021 vam aprovar el Pla de Transformació Digital de la FSE, en un moment en què jo era responsable d’aquella àrea. En van resultar més de 500 propostes d’accions. Algunes ja s’han dut a terme, com l’itinerari formatiu de capacitació digital per als professionals o la implantació de les ulleres de realitat virtual i els assistents de veu. D’altres estan en procés. També hi ha un projecte de dispensació d’alimentació hospitalària el que, mitjançant la Intel·ligència Artificial, busca fer el seguiment de què menja cada pacient ingressat als nostres centres.

Què suposa l’impuls de la recerca amb el nou centre d’investigació Glòria Compte?

De recerca, sempre n’hem fet, permanentment tenim uns 80 estudis en marxa. Però l’Institut ens ha d’ajudar a ordenar-la, potenciar-la i obrir-la a altres agents de salut i social del territori. Per aconseguir-ho, en els propers mesos iniciarem una campanya de mecenatge i captació de fons per aconseguir més finançament per a l’Institut i, també, per establir acords de col·laboració.

Quin tipus de perfil han buscat en el relleu en la direcció assistencial?

La Mireia Bosch té un perfil una mica diferent del de l’Àngels Morales. Ha ocupat càrrecs de responsabilitat, ha gestionat equips i ha desenvolupat tasques de direcció assistencial en les seves anteriors feines, però també ha treballat molt en projectes de benestar del professional i salut laboral. Crec que aquesta mirada ens pot anar molt bé en el moment en què ens trobem actualment de l’era postpandèmia i del canvi generacional entre els professionals.

Quines són les principals mancances de l’hospital de Figueres?

D’una banda, són les limitacions que tenim a les nostres instal·lacions, a nivell d’espais. D’una altra banda, hem de ser conscients que tenim un infrafinançament per càpita en comparació amb altres hospitals comarcals del nostre mateix nivell d’arreu de Catalunya.

La inundació de fa uns dies evidencia la necessitat d’un centre nou?

El Pla Director que vam presentar fa dos anys planteja com reorganitzar espais en els edificis actuals i, també, com pot créixer l’hospital amb un nou edifici a tocar del Parc Bosc i un altre als terrenys de l’institut Alexandre Deulofeu. Hem de tenir en compte que l’hospital actual ja té una zona nova; conviuen tres edificacions fetes en èpoques diferents i que, en el cas que hi hagi un centre nou a llarg termini, aquestes no quedaran en desús. És evident que un edifici de més de 70 anys té moltes deficiències.

Quin serà el paper de la Fundació Salut Empordà en la creació de la nova unitat docent d’Infermeria de la UdG?

Per aquest curs acadèmic 2023-2024, està previst que es duguin a terme tres assignatures del Grau d’Infermeria a les instal·lacions de la Fundació Salut Empordà: pràcticum, Aprenentatge Basat en Problemes i simulació clínica. Respecte a la simulació, construirem un centre de simulació de més de 100 m2 a les nostres instal·lacions, que serà aprofitat pel col·lectiu docent i pels nostres professionals. La intenció és que, després de la signatura de l’acord de col·laboració amb la Universitat de Girona, seguir creixent amb la realització de noves assignatures del Grau d’Infermeria i incorporar, progressivament, altres titulacions com poden ser Fisioteràpia o Medicina.