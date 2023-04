En continuïtat de la proposta del conseller de Salut, Manel Balcells, el Govern de la Generalitat ha nomenat Martí Masferrer el nou president del Consell d’Administració de l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS), des d’aquest 11 d’abril de 2023, per quatre anys. Masferrer pren el relleu de Joan Profitós qui ha presidit l’organització des de l’any 2011. El fins ara gerent té una trajectòria en el sector, la qual inicià com a coordinador de l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Girona per passar al Patronat de Serveis Socials de la Diputació de Girona i convertir-se en el gerent de l’IAS del 1989 al 1997 i conseller delegat fins al 2004. En aquest període i després del traspàs de l’IAS contribueix en el naixement de les fundacions Drissa i Support-Girona. També va ser director general de l’IAS i Serveis Socials, a més de gerent a la Fundació Puigvert; del 2014 al 2022 ha estat director-gerent de la Fundació Salut Empordà, a l’Hospital de Figueres i ha cooperat amb el Campus de Salut de la UdG.