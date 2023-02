El solapament de les dents significa que l’espai necessari per a l’alineació de les dents no és suficient perquè els ossos maxil·lars són petits, o menys sovint el que passa és que les dents són de mida més gran del normal.

La mala alineació dental dificulta la higiene dental, predisposant a malalties de les genives com la inflamació gingival i la pèrdua d’os, a les càries i als desgastos inadequats de les dents. A més, amb el pas del temps la mala alineació acostuma a empitjorar. A més d’ajudar a preservar la salut bucodental, una bona alineació ens dona bona masticació, millora la respiració i ens dona seguretat en millorar l’estètica del somriure.

Hi ha diferents edats, graus d’apinyament i diferents causes, i en funció d’aquests factors el tractament variarà.

Nens

En nens o joves amb creixement és important veure si el paladar és estret. Si és així, és el moment indicat per eixamplar-lo, ja que en aquesta edat el creixement està actiu i és possible fer-ho. Amb l’augment de la mida del paladar propiciem que les dents es puguin posar bé espontàniament. Aquesta no acostuma a ser l’edat per fer una alineació dental, amb algunes excepcions com ara que la mala posició posi en risc la pèrdua d’una dent.

A més, amb aquesta tècnica també controlarem i guiarem factors que poden ajudar al bon desenvolupament del creixement i que determinen la funció i forma dels maxil·lars i de la posició dental.

Respiració

Perquè la respiració sigui de qualitat cal que sigui bilateral, vigorosa i nasal. La respiració nasal comporta una posició de la llengua correcta així com un adequat segellat dels llavis. Entre la llengua i els llavis hi ha les dents, que ocupen l’espai on s’equilibren les forces d’aquests.

Quan la respiració és per la boca, la posició de la llengua baixa i no fa créixer el paladar i els llavis perden to muscular i deixen de ser capaços de segellar la boca i protegir les dents, i aquestes s’ubiquen en una nova posició.

Masticació

La funció fa la forma. Si volem una boca espaiosa on totes les dents siguin al seu lloc, hem de cuidar la dieta i com la mengem. Sempre que ens sigui possible hem de triar menjar «a queixalades» i mastegar molt i per tots dos costats per donar funció a tota la boca. El menjar ha de ser consistent, evitant al màxim els sucs i triturats de manera reiterada.

És essencial que tant les dents de llet com les definitives estiguin lliures de càries perquè puguin desenvolupar la funció de masticació de manera correcta. Quan una dent té càries i fa mal provoca que deixem de menjar per aquest costat i es començarà a desenvolupar una asimetria maxil·lar i muscular. Si arribem a l’extrem de perdre la dent el desequilibri serà major.

Dieta

Recomanem una dieta de temporada amb productes bàsics i naturals. Sent les dents el teixit més dur del nostre cos, sembla que no necessitin res més que neteja amb un raspall. Però les dents son un teixit viu que es mineralitza i es desmineralitza constantment. En un entorn àcid hi ha major desmineralització que en un alcalí. Un excés de sucre i hidrats de carboni refinats produeix un augment dels bacteris productors d’àcid.

A més, les dents tenen un paquet vasculonerviós que les nodreix i, en cas d’escassetat de minerals per l’organisme, les dents aporten a aquest mineral. Si ens procurem aliments integrals i de qualitat obtindrem els minerals necessaris per a l’organisme i no haurem de debilitar les nostres dents.

Funció lingual correcta

La llengua ha de tenir una mobilitat àmplia i un to muscular adequat. Hem de detectar precoçment si hi ha un frenet lingual curt que limiti la mobilitat, perquè pot provocar problemes en la pronunciació de sons, alteració de la posició de la llengua tant en estat de repòs com en empassar, i finalment desenvolupament inadequat dels maxil·lars i malposició dental.

El tractament precoç d’aquestes alteracions ens permet tornar a la funció normal i donar una oportunitat al desenvolupament adequat dels maxil·lars.

Adolescents

En aquesta edat tenim la fase final del creixement ossi. Mentre el creixement està actiu, tenim la capacitat d’estimular-lo a escala dels maxil·lars: podem eixamplar el paladar, tirar endavant la mandíbula i el maxil·lar superior. Quan les sutures de creixement s’han tancat, les possibilitats de tractament seran menors o de major complexitat.

El recanvi dental s’acaba i es pot realitzar un tractament de correcció dental definitiu on s’incloguin totes les dents. Actualment, s’ha ampliat el ventall d’aparells d’ortodòncia. A més dels bràquets metàl·lics i estètics, ara també hi ha les fundes de plàstic o alineadors.

El sistema dels alineadors mou les dents a través d’unes fundes personalitzades que es porten sempre excepte per menjar, i que es canvien cada pocs dies. Aquest sistema destaca per la major comoditat, discreció i facilitat de manteniment de la higiene.

Adults

En la nostra experiència, els objectius principals dels pacients adults són l’estètica del somriure, la millora de l’accés per al raspallat, evitar abrasions dentals, correcció prèvia a la col·locació d’implants o per a evitar posar-los, entre molts altres.

Els adults també poden corregir la malposició dental amb alineadors o amb bràquets. En qualsevol cas, farem una planificació acurada dels objectius a assolir i una predicció de la posició final dental per a poder visualitzar el final del tractament dental.