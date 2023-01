La Generalitat ha fixat els serveis mínims per a la vaga del sector de la sanitat de dimarts, dimecres i dijous, que seran del 25% de la plantilla als centres d'assistència no hospitalària el primer dia, i d'un terç els següents; el normal funcionament a Urgències i les unitats especials, i d'un 50% en altres serveis.

Segons l'ordre de la Conselleria d'Empresa i Treball, recollida per Europa Press, per al Sistema sanitari integral d'ús públic (Siscat) es fixa el normal funcionament d'Urgències i les unitats especials, com vigilància intensiva, coronàries, hemodiàlisi i neonatologia; es garanteixen tractaments de radioteràpia i quimioteràpia urgents i de necessitat vital, i s'atén l'activitat quirúrgica inajornable derivada de l'atenció urgent i greu.

Als centres d'assistència extrahospitalària, s'haurà de garantir l'assistència urgent durant l'horari habitual de cada centre.

Aquest servei es prestarà amb un 25% de la plantilla durant el primer dia, malgrat que, quan es garanteixi amb un dispositiu d'assistència unipersonal, s'haurà de considerar aquesta situació, com a mínim, i es prestarà amb l'assistència normal pròpia dels serveis especials i ordinaris i altres dispositius d'atenció contínua, i a partir del segon dia de vaga s'augmentarà a un terç.

Servei de neteja

El servei de neteja mantindrà l'activitat normal a les àrees d'alt risc --urgències, àrea quirúrgica, vigilància intensiva, àrea de cremats i sala de parts, entre d'altres--, el d'hostaleria haurà de garantir el dinar de tots els malalts ingressats, el transport sanitari haurà de garantir el servei per atendre totes les urgències sanitàries, a més del normal funcionament del servei de coordinació d'urgències i els sistemes d'emergències mèdiques.

Respecte a la resta de serveis, funcionaran amb el mateix règim que en un dia festiu, exceptuant els centres on la plantilla sigui igual a la dels feiners, en què passarà a ser del 50%.

Als centres i establiments privats dedicats a l'hospitalització, assistència, consulta i laboratoris d'àrees clíniques que no formin part del Siscat, s'estableixen els mateixos serveis mínims.

Els serveis farmacèutics es mantindran amb el personal laboral adequat que presti assistència en els torns establerts de guàrdia i nit; el personal d'assistència sanitària als centres penitenciaris i centres educatius serà el d'un dia festiu, i el dels serveis de donació de sang del Banc de Sang i Teixits s'estipula en un 50%.

A les residències de gent gran i empreses que garanteixen funcions d'assistència, el servei de menjadors socials ha de ser el mateix que el cap de setmana; el d'atenció domiciliària s'ha de prestar en serveis urgents, necessaris i inajornables; a les residències, el servei habitual en règim de festiu; als centres de dia normal en restauració i 50% en la resta de serveis, i en teleassistència el servei habitual de teleoperadors i personal assistencial.

La Generalitat ha rebut l'avís de vaga dels sindicats Metges de Catalunya --dimecres i dijous--, Intersindical-CSC --dimarts i dimecres-- i CATAC-CTS --primer torn de dimecres i últim torn de dijous--.