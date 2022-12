L'alcohol té riscos per a la salut i el seu consum excessiu es relaciona amb més de 200 malalties, entre les quals el càncer, a més d'afavorir l'obesitat, ja que el consum d'alcohol suposa la ingesta de «calories buides»: tres canyes equivalen a menjar-se un tros de pastís.

La Societat Espanyola d'Epidemiologia (SEE) adverteix que les begudes alcohòliques contenen un gran nombre de calories (120 per got de vi o cervesa, i fins a 450 si són begudes d'alta graduació) sense aportar cap nutrient de valor per a l'organisme, a més d'associar-se a altres efectes negatius sanitaris i socials.

Segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS), cada any es produeixen 3 milions de morts al món a causa del consum nociu d'alcohol, un factor causal en més de 200 malalties i trastorns. I avisen també que els riscos del seu consum afecten també els qui n'ingereixen de forma moderada.

Mal anomenat «consum moderat»

Un de cada 8 càncers causats per l'alcohol són causats pel mal anomenat «consum moderat», diu aquesta associació, que apunta a més que gairebé la meitat dels càncers relacionats amb l'alcohol van ser de mama.

El consum de baix risc per a la salut és una canya o un got de vi al dia en el cas de les dones i dos en el cas dels homes, si bé això no vol dir que sigui innocu, recorden els epidemiòlegs. «Qualsevol consum d'alcohol pot ser perjudicial per a la salut, per exemple, petites quantitats augmenten el risc de tenir càncer de còlon i de mama, entre altres efectes negatius», recorda la societat.

Incideix en aquest missatge la confederació d'alcohòlics, ja que ara se sap que no és cert que sigui positiu consumir vi en els àpats: «La ciència ha demostrat que qualsevol quantitat d'alcohol pot ser perjudicial per a la salut i que com menys es begui, millor».

1 de cada 3 menors s'ha emborratxat aquest mes

El 70% dels adolescents d'entre 14 i 18 anys van beure alcohol al llarg de l'últim any i un de cada tres s'ha emborratxat l'últim mes. Els epidemiòlegs volen endurir la regulació publicitària de les begudes, especialment a les xarxes socials, per desincentivar el consum en menors.

Per evitar l'accés primerenc al consum, la Fundació Alcohol i Societat forma menors als centres escolars i els ofereix informació veraç i contrastada perquè prenguin decisions sobre el seu consum.

Aquest programa implica els menors, les seves famílies i professors amb l'objectiu de retardar l'edat d'inici al consum de tota mena de begudes alcohòliques, reduir la quantitat d'alcohol que els menors consumeixen i minimitzar la quantitat que n'ingereixen.