L'Hospital de Figueres i el sociosanitari Bernat Jaume s'han convertit en els primers centres sanitaris de l'Estat espanyol a reciclar burilles de tabac per convertir-les en cartells de conscienciació. La recollida es fa a través d'un sistema de cendrers exteriors dissenyats només per al tabac, que es recullen i s'envien a l'empresa Keenat, pionera a l'Estat, que en fa el reciclatge. La Fundació Salut Empordà hi ha signat un acord de tres anys per dur a terme la iniciativa. En el marc de la Setmana Europea de Prevenció de Residus, un responsable de l'empresa s'ha instal·lat a l'exterior de l'hospital per explicar el procés a pacients i treballadors.

L'hospital de Figueres, com els equipaments esportius i educatius, té un perímetre senyalitzat on està prohibit fumar, però sovint es troben amb grans quantitats de burilles que la gent hi llença sense ser conscient dels efectes que tenen. "Cada dia en recollim les que trobem a les voreres. Però hi ha racons on se n'acumulen tantes que, fins i tot, hem hagut de passar un dia sencer recollint. També a vegades s'embussen els embornals", explica la responsable de Medi Ambient del centre, Elena Bonet. "No som conscients que en el dia a dia es genera tanta quantitat de residus", afegeix.

L'any passat, el centre es va adherir a la campanya 'Allunyem el tabac' i ara fa un pas més amb l'objectiu de lluitar contra aquesta addicció. La Fundació que gestiona l'hospital i el Bernat Jaume ha signat un acord a tres anys amb l'empresa Keenat, l'única de l'Estat que ofereix a empreses, institucions, ajuntaments i associacions una solució per reduir l'impacte de les burilles. Amb una particularitat: no converteix el plàstic reciclat en un nou residu sinó que en fa cartells per fer conscienciació. "D'aquesta manera controlem el residu i la contaminació", explica el seu portaveu Adrien Garcia.

Per fer-ho, l'hospital ha instal·lat –en una primera fase- sis cendres per recollir exclusivament burilles a l'exterior del centre i se n'han habilitat quatre més de pedra i de grans dimensions per completar el perímetre dels dos centres. En una segona fase, se n'instal·laran de nous que substituiran els de grans dimensions. L'equip de neteja de la fundació s'encarrega diàriament de buidar-los per tal d'emmagatzemar de manera segura les cigarretes en un bidó a l'espera que els operaris de Keenat facin la recollida posterior i el reciclatge.

Representen el 40% dels residus al Mediterrani

Coincidint amb la setmana europea de Prevenció de Residus, aquest dimecres Garcia explica en un estand ubicat a l'Edifici Est de l'hospital com es fa el reciclatge i els efectes que les burilles llençades tenen en el medi ambient. "Les burilles representen el 40% dels residus del mar mediterrani. Una sola burilla contamina 500 litres d'aigua", explica. Per mostrar-ho, l'estand ensenya quatre ampolles d'aigua amb diferents nombres de cigarretes. "Així la gent pot veure, a petita escala, el color que pot arribar a tenir al mar", afegeix.

Per la seva banda, la infermera de la Unitat de Pneumologia de l'hospital i coordinadora de la Comissió l'Hospital sense Fum, Montse Adell, diu que encara hi ha "molta feina fer" en l'àmbit de la conscienciació i que, com a centre, no només han d'insistir en la prejudicialitat del tabac sinó també en "l'amenaça" que representa per a la flora, la fauna i l'aigua del planeta.

Una exposició a Consultes Externes

En paral·lel a l'estand de conscienciació, s'ha instal·lat una exposició a Consultes Externes de l'hospital titulada 'Fumar és perjudicial. Per la teva salut i per la del medi ambient", que amb 14 cartells amb diferents missatges remarca la importància de no fumar també per reduir l'impacte d'aquest residu.