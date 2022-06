La pandèmia del coronavirus, del març de 2020 a l'abril de 2022, s’ha comportat d’una manera concreta a l’Alt Empordà, essent diferent de la mitjana del conjunt de Catalunya. Així es desprèn de les últimes infografies elaboradores per Indika, el Pol de Salut i Social de l’Alt Empordà impulsat per la Fundació Salut Empordà (FSE) en clau d’observatori.

La realitat sociodemogràfica complexa de l’Alt Empordà i l’ús dels recursos dels sistemes de salut i social poden justificar algunes d’aquestes diferències detectades.

S’hi ha produït una onada més que en la majoria de comarques catalanes (durant l’estiu del 2020), com també va passar a Lleida. I, a conseqüència d’aquesta realitat sociodemogràfica concreta, aquests dos anys de pandèmia l’Alt Empordà se situa entre les comarques de Catalunya amb menor cobertura vacunal poblacional (76,04 % de població vacunada amb la primera dosi, 74,37 % de població amb vacunació completa).

D’altra banda, malgrat que és una comarca que registra una taxa menor de casos detectats de la Covid-19 en comparació amb la resta del territori català (28.053 a l’Alt Empordà, 29.821 a Girona, 30.537 a Catalunya), la taxa d’ingressos resultant per 100.000 habitants és major (1.342 a l’Alt Empordà, 1.065 a Girona, 1.196 a Catalunya). I, tot i tenir una taxa d’ingressos més elevada, la de defuncions és menor (235 a l’Alt Empordà, 282 a Girona i 343 a Catalunya).

Més dades

De l’anàlisi de les dades que es poden veure a les dues infografies, es pot arribar a més conclusions, en aquest cas seguint la tendència de la resta de Catalunya.

S’observa una major associació d’ingressos entre pacients més grans de 40 anys per la Covid-19 i en homes. I el % d’ingressats per coronavirus procedents de països de baixa renda és més alt que els de nacionalitat espanyola. Així, trobem que si s’analitzen els ingressos per país de procedència del pacient, en primera posició se situa Bolívia (25 %) seguit d’Hondures (20 %), Colòmbia (19 %), Marroc (17 %) i Espanya (13 %).

“Com era d’esperar, la presència del virus segueix latent i la prevalença de la Covid-19 va oscil·lant, tot i que amb menor gravetat. És important tenir en compte la idiosincràsia de l’Alt Empordà per a futures actuacions de prevenció i planificació en els àmbits de salut i social”, reflexiona el director d’Innovació i Recerca de la Fundació Salut Empordà, el metge Pere Plaja.