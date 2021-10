Cap al mes de setembre del 2018, la Comissió Europa presentava una proposta adreçada a eliminar els canvis d'hora a tots els països de la Unió Europea. De fet, es pretenia que això passés el 2019, però la decisió s'ha anat endarrerint i sembla que, de moment, continuarem canviant l'hora dues vegades l'any.

Aquest mateix diumenge, es produirà un d'aquests canvis d'hora, que ens donarà 60 minuts més de son. En els grups d'edat com els infants i la gent gran, aquest canvi pot provocar algunes alteracions.

Però, quina és la dimensió real d'aquest canvi? Tant perjudica el nostre organisme? El doctor Rafael del Río, director de la Unitat de Neurofisiologia i Trastorns del Somni de Vithas Internacional i responsable de la Unitat del Somni de Vithas Madrid Arturo Soria, respon alguns dubtes.

Què suposa per al nostre organisme l'ajust a l'horari d'hivern?

«Per a la majoria de la població, endarrerir la fase de son, com és el cas de què passarà aquest cap de setmana, no tindrà gaire efecte», aclareix el doctor Rafael del Río. «Retardar la fase de son no afecta tant el nostre organisme perquè, d'una banda, la població en general està privada de son i dormir una mica més contribueix a corregir alguna cosa aquesta manca. I, de l'altra, perquè de per si tenim un retard de fase de forma fisiològica, és a dir, el nostre ritme cardíac tendeix a tenir ritmes més llargs que les 24 hores del dia. D'aquesta manera, anem en la mateixa direcció que tendim», explica l'expert. En altres paraules, «si no fos perquè cada matí sona el nostre despertador, espontàniament tendiríem a endarrerir la fase».

Com afecta el descans dormir una hora menys?

Encara que com ja hem vist endarrerir la fase de son no sol tenir gaire efecte, si és cert que es produeixen alguns canvis a les nostres hormones. «La conseqüència més immediata rau en una alteració a la secreció de melatonina, l'hormona que regula els estats de vigília i son en funció de la llum solar. Hi ha una correlació inversa entre la quantitat de llum i la producció de melatonina, que quan augmenta es converteix en un dels senyals que indueix el son», explica el doctor. «Per tant, que el canvi a l'horari d'hivern derivi en un vespre d'hora, implica més sensació de cansament. A més, hi pot haver fatiga, manca de concentració i fins i tot irritabilitat».

Com s'ajusten els ritmes biològics?

Tots els éssers vius, tots, estan sotmesos al cicle de dia i nit, llum i foscor. És el que s'anomena ritme biològic. «Ens trobem amb nombrosos processos interns a l'ésser humà que s'han organitzat segons aquest influx. El nostre organisme ha 'interioritzat' aquest funcionament temporal fins al punt de fer-ho propi i transmetre'l mitjançant l'herència, per això podem parlar pròpiament de ritme biològic”, detalla l'expert. «Així, als humans, un centre neurològic és capaç de marcar per si mateix el ritme del cicle somni-vigília. Però aquesta organització és només relativament exacta i s'ha d'estar constantment reajustant amb els canvis a l'entorn. Així, el ritme somni-vigília, encara controlat internament, ha de ser posat constantment en hora». I és el mateix organisme qui ha trobat la fórmula d'adaptar-se als canvis quan aquests es produeixen. Com? Doncs com explica Rafael del Río, «en el cas del ritme son-vigília el factor encarrilador més potent serà l'exposició a la llum del dia, que arriba al centre de control del ritme mitjançant unes potents connexions procedents de la nostra retina. Hi ha altres factors encarriladors, com la ingesta, les relacions socials, el soroll de l'entorn, i d'altres. També resulta crucial la secreció endògena de melatonina». Amb el ritme de vida que portem, «la major part dels éssers humans tendeixen, de fet, a realitzar períodes de cicle son-vigília una mica superiors a 24 hores, fet que explica la facilitat per endarrerir l'horari o l'alt impacte que tenen els vols transoceànics quan el viatge es fa d'oest a est, que obliga el nostre organisme a anticipar-ne l'horari».

Els nens i la gent gran són més sensibles al canvi d'hora

Hi ha dos grups de població que, per les seves característiques, són els que més noten aquesta hora a faltar: els nens i les persones de més edat. «A més dels més petits, els avis tenen una adaptabilitat menor pel fet que la seva sensibilitat davant aquests canvis hormonals és més gran» explica el doctor.

En qualsevol cas, les petites alteracions que es puguin produir en l'àmbit hormonal no tindran més impacte en la salut perquè «l'organisme té prou capacitat per adaptar-se en qüestió de tres dies a un canvi horari que, d'altra banda, resulta mínim».

Què cal fer per adaptar-se més ràpid a l'horari d'hivern?

Encara que com ja hem vist el canvi horari no provocarà problemes en la nostra salut, la veritat és que per a alguns suposa estar alguns dies especialment cansats o poc animosos. Així, el doctor Rafael del Río proposa algunes recomanacions perquè el canvi horari no se'ns faci molt costa amunt.