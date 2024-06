L’Alt Empordà espigola per donar una segona vida als aliments

L’any 2014, tres persones visionàries van tenir la idea de recuperar una pràctica mil·lenària, l’espigolament, per abordar reptes de la nostra societat. Mitjançant acords amb productors i productores, la Fundació Espigoladors organitza espigolades amb voluntariat als camps per recollir fruites i verdures que no es poden vendre, i les canalitza cap a entitats socials per facilitar l’accés a una alimentació saludable per a persones en situació vulnerable.

Una de les seves accions més recents els ha portat cap al territori de l’Alt Empordà, on han espigolat carxofes sense sortida comercial a Ventalló i al nucli de Montiró. Anteriorment, havien recollit pomes a Sant Pere Pescador i l’objectiu de l’entitat «és expandir-se al territori» explica Cristina Cabot, coordinadora de les accions a comarques gironines. Des de la Fundació, es busquen productors i productores que vulguin ser partícips de l’aprofitament alimentari, a la comarca, i també voluntaris, aplicant una solució coherent amb el medi ambient i l’entorn social. «Per això, els convidem a formar part de la nostra xarxa de productors col·laboradors. Entitats i pagesia s’uneixen per confiar en nosaltres per avançar cap a un sistema agroalimentari més just i sostenible», valoren deu anys després.

Pal·liar els efectes del canvi climàtic

Combatre el malbaratament alimentari és una de les solucions per pal·liar els efectes del canvi climàtic. Dimarts passat, coincidint amb el Dia Mundial del Medi Ambient, Espigoladors va aprofitar la Setmana de la Natura per espigolar arreu del territori, recuperant mongetes, albercocs i carxofes, en total 7.500 quilos exclosos del mercat, de la mà de 180 persones voluntàries.

El 100% de la recollida que fa Espigoladors va a parar a entitats socials que gestionen l’accés a l’alimentació de col·lectius en risc. Aquests punts de distribució d’aliments han d’estar capacitats per conservar i rebre aliments frescos, i han de contemplar la creació d’una metodologia de donació d’aliments transformadora, que trenqui amb el model assistencialista. En el cas de l’Alt Empordà, han col·laborat amb la Xarxa de Suport Mutu de l’Alt Empordà. En paral·lel, es realitzen accions de conscienciació i sensibilització contra el balafiament a diferents col·lectius i agents de la cadena alimentària i han establert vincles amb el Consell Comarcal de l’Alt Empordà.

Productes imperfectes, És Im-perfect

Espigoladors també dirigeix la seva acció a crear productes (melmelades, cremes, salses i conservants vegetals) sota la marca És Im-perfect, un projecte de la Fundació enfocat a la inserció laboral. Aquests productes es venen tant en establiments repartits pel territori com en línia. De les primeres espigolades fins a l’elaboració de les primeres conserves És im-perfect, ara en un obrador propi, la Fundació ha anat creixent.

Productes de la marca És Im-perfect / Empordà

Els motius pels quals un aliment és rebutjat són variats; des de caigudes de preus o sobreproducció, fins a fallades en la cadena logística o no complir amb els barems mínims de comercialització (lletjos i imperfectes). «Hem aconseguit un model sòlid amb diverses àrees d’acció per lluitar contra el malbaratament alimentari, promoure el dret a una alimentació sana, i crear oportunitats laborals», conclouen.

