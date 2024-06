La línia d’evacuació del Plemcat genera oposició entre els pagesos de l'Alt Empordà

La Plataforma Plemcat, amb la qual la Generalitat vol estudiar els efectes de la implantació de l’eòlica marina al golf de Roses, ha començat a aixecar recels al territori amb la línia d’evacuació projectada. Una línia de 25,8 km per sota l’aigua i 16,2 terrestres que, a l’espera de conèixer més detalls, desperta preocupació entre els pagesos dels diferents municipis pels quals passarà. El Plemcat serà una infraestructura singular per a desenvolupar projectes pioners i innovadors per al desenvolupament de l’energia eòlica marina flotant i altres energies marines al mar Mediterrani, així com les ciències i tecnologies relacionades. Dijous passat al vespre, va tenir lloc, a Ventalló, la presentació del projecte d’investigació, d’energia eòlica flotant i l’estudi de l’afectació al medi marí d’aquest tipus d’instal·lacions. "Ens interessa el projecte, el nostre municipi és el que es preveu més afectat pel soterrament de la línia d’evacuació", afirmava l’alcaldessa ventallonina, Mei Costa.

L’Estat treu a informació pública la sol·licitud d’autorització administrativa prèvia i de construcció, declaració d’impacte ambiental i la petició de declaració d’utilitat pública del projecte de plataforma d’assaig d’eòlica marina. El projecte, que afecta els termes municipals de Sant Pere Pescador, l’Escala, l’Armentera, Ventalló, Sant Mori i Vilaür, tindrà un espai de 7,4 quilòmetres quadrats on es podran ubicar fins a tres prototips de 15 MW de potència unitària, una boia de connexió flotant i una línia d’evacuació a l’alta tensió soterrada de 66 kV. La línia tindrà 25,8 km que discorreran sota l’aigua i 16,2 terrestres. El projecte també preveu una subestació elèctrica elevadora al terme de Vilaür. Un cop l’energia arribi a la subestació de Vilaür s’evacuarà a la xarxa de connexió d’E-distribución, que farà una connexió directa a la línia aèria de Juià-Torrevent de 132 kV.

L’enginyera industrial Beatriz Pérez Portabella va informar els propietaris dels terrenys afectats per la línia d’evacuació de l’energia que es preveu endollar al mar tres molins de vent, que tindran 61 metres d’alçada. Davant de les preguntes dels assistents al pavelló de Ventalló, Pérez Portabella va garantir als propietaris que "l’objectiu és passar pels camins, de manera que els conreus de cereals es podran continuar fent". "Hi havia previst destinar-hi sòl industrial, però ho hem descartat", va garantir l’enginyera industrial, afegint que "la idea de la Generalitat és que Catalunya continuï sent pionera en les energies renovables".

L’alcaldessa de Ventalló sosté, però, que el projecte "té una base indemnitzatòria molt fluixa i aquesta línia no servirà si, en un futur, hi ha el parc eòlic marí". Per a Mei Costa, "trinxar el territori sense indemnitzar els propietaris no és bo, i per això volem saber què vol fer el poble". Joan Albert Teixidor, actual regidor de Serveis públics municipals, Conservació i manteniment de camins rurals i de muntanya i Energia i projectes territori, manifestava que "passar pel territori quan tot són pomeres és complicat".

