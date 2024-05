La plataforma d'assaig d'eòlica marina Plemcat tindrà una línia soterrada de 16 km terrestres

L'Estat treu a informació pública la sol·licitud d'autorització administrativa prèvia i de construcció, declaració d'impacte ambiental i la petició de declaració d'utilitat pública del projecte de plataforma d'assaig d'eòlica marina Plemcat. El projecte afecta els termes municipals de Sant Pere Pescador, l'Escala, l'Armentera, Ventalló, Sant Mori i Vilaür, comptarà amb una espai de 7,4 quilòmetres quadrats on s'hi podran ubicar fins a tres prototips de 15 MW de potència unitària, una boia de connexió flotant i una línia d'evacuació a l'alta tensió soterrada de 66 kV. La línia tindrà 25,8 km que discorreran sota l'aigua i 16,2 terrestres. El projecte també contempla una subestació elèctrica elevadora al terme de Vilaür.

El BOE publica aquest divendres que el Ministeri de Política Territorial i Memòria Democràtica sotmet a informació pública el projecte. Això inclou la sol·licitud d'autorització administrativa prèvia i de construcció, l'elaboració de la declaració d'impacte ambiental i la sol·licitud de declaració d'utilitzat pública del Plemcat.

Segons consta a l'anunci oficial, la plataforma d'assaig, que promou el Govern, preveu l'establiment d'una zona de més de 7 quilòmetres quadrats sobre la làmina d'aigua on s'hi podran posar fins a tres prototips d'aerogeneradors flotants d'un màxim de 15 MW de potència unitària. L'alçada màxima serà de 261 metres i comptarà amb una boia de connexió submergible que connectarà amb la línia d'evacuació a l'alta tensió de 66 kV. En total, 25,8 km discorreran soterrats sota el mar i 16,2 ho faran per terra fins a la subestació de 132/66 kV que s'aixecarà al terme de Vilaür.

Des del Govern, asseguren que el cable terrestre soterrat seguirà camins ja existents i evitarà ocupar camps de cultiu. Tot i això, afirmen, en els punts on no sigui possible "es podrà continuar cultivant sobre la traça sempre que no es plantin arbres d'arrels profundes". La profunditat del soterrament se situarà en un mínim d'1,42 metres, en funció del terreny. La línia terrestre soterrada discorrerà pels termes de Sant Pere Pescador (443 metres), L'Escala (1.210 metres), L'Armentera (689 metres), Ventalló (8.283 metres), Sant Mori (3.181 metres) i Vilaür (2.485 metres).

Un cop l'energia arribi a la subestació de Vilaür s'evacuarà a la xarxa de connexió d'E-distribución, que farà una connexió directa a la línia aèria de Juià-Torrevent de 132 kV.

62,4 milions d'euros

Segons l'anunci d'informació pública, el projecte costarà 62,4 milions d'euros i tindrà una potència màxima instal·lada de 30 MW.

El projecte, que s'ubicarà a la zona anomenada Leba 1 prevista al POEM, se situarà a 19,36 quilòmetres del cap de Creus; 17,2 de Cadaqués; 22,3 de Roses; 28 de Sant Pere Pescador; 23 de l'Escala i a 16,1 de l'Estartit.

Amb la publicació al BOE, s'obre un període de trenta dies per presentar-hi al·legacions.