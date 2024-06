La Policia Nacional adverteix sobre una estafa singular: et "roben" diners i t'envien una patata

Cada vegada és més gran el nombre d'usuaris que expliquen a les xarxes socials que han perdut els estalvis a causa d'una estafa a internet. És per aquest motiu que la Policia Nacional ha emès una nova alerta sobre "l'estafa de la patata".

Aquest engany, que ha guanyat notorietat recentment, afecta principalment les plataformes de compravenda de segona mà com Wallapop i Vinted. Els estafadors utilitzen aquestes plataformes per enganyar els compradors, substituint els articles comprats per objectes sense valor, com patates, durant l'enviament.

El modus operandi de "l'estafa de la patata" és senzill, però efectiu. Els estafadors anuncien productes electrònics, com ara smartphones, a preus atractius. Quan el comprador realitza la transacció i el pagament, l'estafador envia un paquet que, en lloc del producte promès, conté una patata o un altre objecte de pes similar. En rebre el paquet, el comprador descobreix l'engany, però llavors l'estafador ja ha desaparegut amb els diners.

Quan es fan compres per Internet, cal anar amb molta precaució / Freepik

Increment de casos

La Policia Nacional ha destacat la gravetat d'aquest tipus de fraus, que s'han incrementat amb l'auge del comerç electrònic. Els delinqüents estan constantment innovant els seus mètodes per evitar ser detectats, cosa que fa que aquestes estafes siguin cada cop més difícils de prevenir. Tot i la simplicitat de l'estafa de la patata, la seva efectivitat rau en la confiança que els usuaris dipositen a les plataformes de compravenda de segona mà i a l'aparent autenticitat dels anuncis.

Per combatre aquest tipus de fraus, la Policia Nacional recomana una sèrie de mesures de seguretat per a les compres en línia. És essencial comprar només en llocs web fiables i verificar la identitat del venedor abans de fer qualsevol transacció.

També s'aconsella utilitzar mètodes de pagament segurs i evitar enviar diners en efectiu. A més, és important estar atent a les ofertes que semblen massa bones per ser veritat, ja que sovint són senyal d'estafa. Seguint aquestes precaucions, els usuaris poden protegir-se millor contra "l'estafa de la patata" i altres fraus similars en el comerç electrònic.