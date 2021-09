El Departament de Salut busca idees per convèncer els joves que es vacunin, amb especial atenció a la franja d'entre 20 i 35 anys. Segons ha explicat a Rac 1 la secretària de Salut Pública, Camen Cabezas, de les vacunes disponibles, només se n'està posant el 15%, i hi ha un milió i mig de dosis que no s'estan administrant.

A més de les trucades que s'estan fent, Salut està parlant amb 'influencers' i amb altres departaments per aconseguir arribar al públic més jove, perquè la tardor preocupa. Ara bé, en demanar-li sobre l'ús del passaport covid, no ha considerat «adient» utilitzar l'estratègia de França, però en tot cas ha considerat que hauria de ser l'Estat qui regulés aquesta qüestió. També s'ha mostrat reticent a reobrir l'oci nocturn.

Cabezas ha explicat que dissabte, Fira de Barcelona tenia 7.000 cites disponibles per vacunar-se i només es van posar 2.000 vacunes. S'ha adreçat especialment al col·lectiu més jove, que té una cobertura vacunal més baixa. A més de recordar-los que evitaran les quarantenes i que no perdran diners si són autònoms, la secretària ha donat dades per demostrar que la covid sí que afecta els joves i pot ser greu.

En la franja entre 20 i 39 anys, durant la cinquena onada hi va haver 102.000 casos, la meitat del total. D'aquests, 2.500 van ser hospitalitzats, 319 van anar a l'UCI i van morir 9 persones. «A les persones menors de 40 anys no els toca anar a l'UCI per una malaltia que es pot prevenir com aquesta», ha constatat.

En demanar-li per la possibilitat d'utilitzar el passaport covid per entrar a restaurants o als teatres, com fa França, ha indicat que alguns incentius que es veuen en altres països no creuen que siguin «els més adients», però sí que ha afegit que qui hauria de regular aquesta qüestió és l'Estat.

«Nosaltres volem relacionar la vacunació amb la salut», ha dit Cabezas, alhora que ha recordat que diverses comunitats han intentat aplicar el passaport i els tribunals no ho han permès. Pel que fa a l'oci nocturn, ha reconegut que és «complicat», i s'ha mostrat contrària a la reobertura ara tenint en compte el que va passar durant la cinquena onada i que ara arrencarà el curs escolar i universitari.

En tot cas, Salut segueix «donant voltes a moltes coses» i fa una crida a aportar idees per arribar a aquest sector de la població. «Estar vacunat dona moltes avantatges», ha insistit. D'altra banda, sobre la tercera dosi, ha indicat que segurament es posarà aviat a les persones immunodeprimides i també s'està estudiant per a les que viuen en residències.

Ha situat el primer cas a l'octubre, tot i que ha afegit que no hi ha un calendari establert. També preveu ampliar els aforaments en els estadis esportius, que a Catalunya segueix al 30%, tenint en compte que hi ha instal·lacions que són molt grans.