Salut recuperarà en les properes setmanes les proves PCR o tests d'antígens (TA) als contactes estrets de persones amb la covid-19. Ho ha confirmat el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, que ha indicat que estan estudiant la manera organitzativa per recuperar les proves amb "el menor impacte" possible en el sistema. Salut va deixar de fer el juliol les proves diagnòstiques als contactes si no tenien símptomes pel gran volum de feina de la cinquena onada a l'atenció primària. D'altra banda, Salut vol augmentar les cobertures vacunals de la covid i entre els grups prioritaris hi ha les persones d'entre 20 i 34 anys i les dones embarassades. El 47,2% de les embarassades han rebut la primera dosi i el 31,8% tenen la pauta completa.