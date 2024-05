Figueres i el poder social del futbol

La Unió Esportiva Figueres supera l'Horta per la mínima / JORDI CALLOL

Al País Basc estan acostumats a rebre molts visitants i a tenir, gràcies a la suma de la clientela local amb turistes i passavolants, un gran ambient en restaurants i bars. Aquest darrer cap de setmana n’ha estat una nova prova. El motiu? Un partit de futbol. La final de la Lliga de Campions femenina entre Barça i Olímpic de Lió va omplir els hotels de Bilbao i del seu entorn. Era fàcil veure samarretes del Barça a tocar de la ria de Bilbao, però també als pobles de la costa, al centre de Vitòria o als bars de la coneguda calle Laurel de Logronyo. Tot per un partit de futbol. Tot plegat, molt moviment de diners per a uns negocis que, d’entrada, no tenen res a veure ni amb el Barça, ni amb el Lió. Més a prop, a Girona, diumenge, milers de persones van desbordar els carrers i l’espai de la Copa per celebrar la classificació per a la Lliga de Campions.

Dues realitats. Futbol com a generador econòmic, en el cas de la final de San Mamés i de fenòmens globals com Alèxia Putellas i Aitana Bonmatí; i futbol com a locomotora del tren que engreixa l’orgull de ciutat i territori, en el cas dels èxits del Girona, que des de l’Alt Empordà avui en dia es veuen de lluny. Figueres té tradició de futbol i, per molt que la Unió no sigui avui un club de grans masses, l’arribada de Dani Sala a la presidència pot encaminar el club en la direcció correcta. El possible retorn del primer equip a Tercera i, més important, el treball amb la base no aconseguiran d’entrada que la ciutat es torni a bolcar amb el futbol. Ni hi haurà riuades de gent arribant a la ciutat per veure un partit de futbol, ni eliminar l’Horta provocarà celebracions multitudinàries. Però sí que, a poc a poc, pot anar sumant més gent al grup de persones que, en algun moment d’aquest cap de setmana, van pensar «què deu haver fet la Unió contra l’Horta?». Perquè el futbol continua sent un gran motor de cohesió social. I per a Figueres veure com cada cop més gent, de diferents barris i orígens, s’interessa per la Unió o, fins i tot, s’acosta a l’estadi de Vilatenim, seria una gran notícia.