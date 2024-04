Puigdemont, Masquef i «la veu de Figueres»

Carles Puigdemont, a l'acte públic d'Elna. / ACN

En les darreres eleccions municipals, el maig de l’any passat, Jordi Masquef va assolir una històrica majoria absoluta a Figueres. Els seus 13 regidors no els havien aconseguit ni Santi Vila, ni Joan Armangué, ni Marià Lorca. Masquef va donar a Junts una de les alcaldies més importants que els exconvergents tenen a les comarques gironines i al conjunt de Catalunya. 6.442 vots a la saca de Junts per a Diputació i Consell Comarcal que van fer pensar a Masquef que tenia l’autoritat moral suficient per tenir pes en la confecció de les llistes del 12-M. «Considero necessari que Figueres tingui veu pròpia en una institució tan important com és el Parlament de Catalunya». Una veu que, a parer seu, s’havia de concretar en la persona de Josep Maria Bernils. I, de fet, es va mullar públicament gravant un vídeo on el proposava com a candidat. En molts partits polítics se li hauria fet cas. Encara que fos muntant un simulacre de democràcia interna,votant en una assemblea comarcal o regional. Però a Junts les decisions comencen en Carles Puigdemont i acaben en Carles Puigdemont. I Josep Maria Bernils no serà candidat.

L’expresident farà campanya per retornar al Palau de la Generalitat des de la seva nova residència a mitja hora en cotxe de la capital de l’Alt Empordà. Però ho farà sense cap picada d’ullet a Figueres. Sense anar de bracet amb el polític del seu espai que més vots mobilitza a les comarques gironines. I, almenys a Figueres, Masquef els mobilitza literalment. Perquè si el maig del 2023, la seva candidatura aconseguia 6.442 vots a les municipals, només dos mesos més tard, a les generals, la llista de Junts, amb Míriam Nogueras de cap de cartell, es va quedar en 2.143 vots a la ciutat. El 12-M es veurà si, amb Puigdemont de reclam, Figueres torna a ser un graner de vots per a Junts. O, per contra, el votant «masquefista» troba a faltar una «veu pròpia», no se sent interpel·lat pel relat de l’expresident i torna a votar al PSC o al PP com va fer en les últimes generals.