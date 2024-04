Castell de Sant Ferran: idees de molts, diners de pocs

Panoràmica del Castell de Sant Ferran. / Empordà

En una entrevista en aquesta edició de l’EMPORDÀ, el nou president dels Amics del Castell de Sant Ferran, Joan Carné, atribueix a l’anterior alcaldessa de Figueres la següent frase: «Sant Ferran ha de ser per a Figueres, en el segle XXI, el que va ser al Museu Dalí en el segle XX». Sobre el paper, la idea/proposta d’Agnès Lladó no és gens dolenta. Però, siguem sincers, ara com ara, és gairebé utòpica. A tall d’exemple, en el Pla Director del castell, redactat ja fa més de vint anys, es deia que les obres de manteniment del complex s’haurien de finançar amb els ingressos de les visites turístiques. I no és que aquests ingressos no siguin suficients. És que avui en dia, l’any 2024, no existeix ni tan sols una rudimentària pàgina web per comprar entrades per visitar el castell. Si, posem pel cas, una família de París, Berlín o Amsterdam, atrets pel reclam de Dalí o de la Costa Brava, està planificant una estada d’un parell de dies a Figueres podrà comprar on-line entrades per veure el Teatre-Museu i la Casa Natal. Però, si pel que fos, ho volguessin complementar fent una volta pel castell, haurien de trucar per telèfon, en uns horaris estipulats, per poder comprar les seves entrades.

D’idees, siguin bones o dolentes, per donar més vida al Castell tothom en pot tenir moltes. De diners per fer-les realitat, menys. Mentre Carné, i la nova junta dels Amics del Castell de Sant Ferran, proposen girar cap «a la gestió cultural», el govern de Jordi Masquef pensa en la via turística. Explorant, a través de l’exministra socialista Raquel Sánchez, la possibilitat que Paradores Nacionales porti un dels seus hotels al Castell de Sant Ferran. Ara bé, tant el gir cultural com el parador no es faran sense el vistiplau del Ministeri de Defensa. Perquè, per moltes idees que tinguin la resta, el mando en plaza continua sent dels militars. I això no sembla que ni l’Ajuntament de Figueres, ni la Generalitat de Catalunya s’atreveixin a qüestionar-ho. No fos cas que els hi toqui rascar-se la butxaca.