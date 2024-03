La Ruta que fa poble

La Ruta de les Tapes rosinca atrau moltes persones. / Ajuntament de Roses

Cada any per aquestes dates no puc evitar comentar el tema estrella entre els rosincs: la Ruta de les Tapes. Quan semblava que ja havia tocat sostre i no podia anar més enllà, l’èxit d’aquesta activitat ha tornat a sorprendre. La participació dels restaurants és màxima i una vegada més la creativitat i l’enginy supera totes les expectatives. M’atreveixo a afirmar que després del Carnaval, la Ruta de les Tapes s’ha convertit en una de les tradicions que més mobilitza la gent de Roses. Més enllà del component gastronòmic, la força d’aquesta iniciativa radica en la capacitat d’aconseguir el que ningú ni res pot, que és generar sentiment de pertinença i fer poble.

Al llarg dels dies que dura la Ruta, els carrers canvien fins i tot d’energia: la gent se saluda, s’atura per fer-se recomanacions mútues i s’organitzen sortides entre amics que fa molts anys que no es veuen. De fet, fins i tot es crea vincle entre persones que quotidianament no interactuen. S’ha parlat molt de buscar alternatives més enllà de l’estiu com una de les solucions per continuar generant dinamisme econòmic i atraure turisme, però el que demostra aquesta festa gastronòmica és que la solució està més a prop del que ens pensem. El propi poble és capaç de crear riquesa i quan es pensa més enllà del turisme, per uns instants, i també es posen els rosincs al centre, passa la màgia. Però no només riquesa econòmica, sinó també la de generar una relació emocional teixint orgull pel propi comerç local.

Si bé és cert que existeixen moltes altres rutes i no és innovadora, el que fa diferent la de Roses és l’execució. La preparació minuciosa per part de Promoció Econòmica i la comunicació molt ben estructurada i treballada mitjançant fotografies de cada tapa d’alta qualitat i una App mòbil intuïtiva i àgil, fa que tot flueixi. Potser el que més sorprèn és la qualitat de les tapes i com moltes persones descobreixen restaurants on segurament mai no hi ha entrat. És una manera de redescobrir casa aplegats entorn d’una taula i compartint la vida, com si els rosincs agaféssim aire i ens féssim un homenatge abans de la intensa temporada d’estiu que arriba. A gaudir-ne!