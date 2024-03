El Teatre Municipal de Roses va acollir aquest dijous matí la tradicional presentació de la Ruta de les Tapes i del vi DO Empordà, on els establiments participants, 81 en aquesta edició, desvetllen cada any quina serà la tapa que oferiran al públic assistent a la ruta, que enguany se celebrarà entre el 8 i el 17 de març.

Com cada any, gran expectació al teatre de Roses per conèixer les creacions culinàries que els xefs de la població han ideat per a aquesta edició. En total, 81 plats que van des de tapes d’arrel tradicional adaptades als nous temps fins a les propostes més innovadores, on es poden trobar receptes de peix i marisc, arrossos, pastes, carns, elaboracions sense gluten, plats vegetarians, cuina de fusió... sense oblidar les propostes dolces per finalitzar els àpats amb unes exquisides postres.

Totes elles, maridades amb vins, garnatxes, moscatells i escumosos dels cellers DO Empordà, s’oferiran al nombrós públic que cada any assisteix a la gran festa gastronòmica que esdevé la Ruta, per gaudir d’un saborós recorregut per la qualitat de la cuina rosinca i per la creativitat i el bon saber fer dels seus professionals.

A la presentació d’aquest matí han assistit l’alcalde de Roses, Josep M. Martínez; el regidor de Promoció Econòmica, Fèlix Llorens; Anna Espelt, en representació de la DO Empordà; i Miquel Gotanegra, president de l’Associació d’Empresaris Roses-Cap de Creus. Tots ells han agraït als restauradors assistents la seva implicació amb la campanya, l’aposta per la producció vinícola de la DO i la seva professionalitat, factors que han convertit la Ruta de les Tapes de Roses en una festa culinària i un esdeveniment social de referència a tota la comarca.

Enguany, el preu de cada tapa, que inclou "zurito" de vi o aigua, serà de 3,5 €.

Una app per no perdre’s res de la Ruta

Una guia en paper, que es troba a la venda a l’Oficina de Turisme (0,20 €), permet conèixer el llistat d’establiments, adreces i descripció de les tapes i vins que s’hi serveixen. L’Àrea de Promoció Econòmica, segueix però apostant per les noves tecnologies i la sostenibilitat i promou l’ús de l’aplicació mòbil de la Ruta, que està disponible des del divendres 1 de març, i que permet disposar de tota la informació necessària per gaudir al màxim de la campanya: llistat d’establiments, ubicacions, horaris, fotografies de cada tapa, establiments adaptats, etc.

L’app compta a més de geolocalització per visionar en pantalla els establiments que es troben propers al punt on es troba la persona, la distància amb un bar o restaurant concret i com arribar-hi, o si els establiments es troben en el moment de la consulta oberts, tancats, o a menys de mitja hora del tancament. Assenyalar les tapes favorites, quines s’han degustat ja i quines estan pendents o participar en el concurs de la Ruta, són altres utilitats que permet l’aplicació.

Premis a la millor tapa i al públic assistent

Com en edicions anteriors, el públic assistent podrà participar (a través d’una butlleta o via app) en el concurs d’elecció de la millor tapa de la campanya. Per optar als premis cal realitzar 9 degustacions de tapes diferents i votar la tapa favorita. Entre totes els participants, se sortejaran 5 premis consistents en talonaris nominals per gaudir de totes les tapes de l’edició 2025 de la Ruta gratuïtament. El sorteig se celebrarà el 4 d’abril a l’Aula Gastronòmica de Roses.

Els establiments participants també opten al premi a la "Millor tapa de la Ruta 2024". A més de la guanyadora per votació popular, un jurat professional votarà també la seva proposta guanyadora. Tant la Millor Tapa del Públic com la Millor Tapa del Jurat, rebran un distintiu que podran exposar als establiments per acreditar les seves primeres posicions d’aquesta edició 2024 de la Ruta.

A més, aquest 2024, el Jurat podrà també atorgar mencions especials a aquelles tapes que considerin que mereixen un reconeixement específic.