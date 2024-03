El primer cap de setmana de la Ruta de les Tapes de Roses s’estrena amb «bones sensacions malgrat la pluja de dissabte», assenyala Fèlix Llorens, regidor de Promoció Econòmica. Tot i que encara queden dies per endavant, la Ruta s’allarga fins al 17 de març; «de moment, la valoració és positiva», afegeix Llorens.

S’inaugura amb èxit el primer cap de setmana de la Ruta de les Tapes de Roses / Arturo López

En aquest sentit, el regidor explica que els clients que han degustat les tapes «han comentat que aquesta és l’edició amb més qualitat». En aquesta línia, les persones que hi vagin els pròxims dies podran degustar les propostes dels 81 establiments que hi participen, 5 menys que l’any passat. El preu de cada tapa és de 3,5 euros que inclou un «zurito» de vi o aigua.

Els plats van des de tapes d’arrel tradicional adaptades als nous temps fins a les propostes més innovadores, on es poden trobar receptes de peix i marisc, arrossos, pastes, carns, elaboracions sense gluten, plats vegetarians, cuina de fusió..., sense oblidar les propostes dolces per finalitzar els àpats. Totes les tapes es poden maridar amb vins, garnatxes, moscatells i escumosos dels cellers DO Empordà.

Perquè els assistents no es perdin ni una tapa hi ha una guia en dos formats diferents. Una en paper, que està a la venda per 0,20 euros a l’Oficina de Turisme amb el llistat d’establiments, adreces i descripció de tapes i vins. L’altre format és utilitzant l’aplicació mòbil de la Ruta on hi ha el llistat d’establiments, ubicacions, horaris, fotografies de cada tapa, establiments adaptats, entre altres.

Com en edicions anteriors, el públic assistent podrà participar (a través d’una butlleta o via app) en el concurs d’elecció de la millor tapa de la campanya. Per optar als premis cal realitzar 9 degustacions de tapes diferents i votar la tapa favorita. Entre tots els participants, se sortejaran 5 premis consistents en talonaris nominals per gaudir de totes les tapes de l’edició 2025 de la Ruta gratuïtament.

El sorteig se celebrarà el 4 d’abril a l’Aula Gastronòmica de Roses. Els establiments participants també opten al premi a la Millor tapa de la Ruta 2024. A més de la guanyadora per votació popular, un jurat professional votarà també la seva proposta guanyadora. Tant la "Millor Tapa del Públic" com la "Millor Tapa del Jurat", rebran un distintiu que podran exposar als establiments per acreditar les seves primeres posicions d’aquesta edició 2024 de la Ruta.