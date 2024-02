Turisme: més qualitat en temps de menys volum

Continuats «cops de Visa» de clients francesos, alemanys, holandesos, belgues, suïssos, britànics i nord-americans. Els pagaments de turistes d’aquests i altres orígens representen gairebé el 40% de la despesa en targeta bancària a l’Alt Empordà. La dada, estudiada per Caixabank, es va posar sobre la taula en la recent Nit del Turisme celebrada a Roses i reitera, un cop més, la importància del sector turístic en l’economia de la comarca. Un sector que, però, té el repte d’evolucionar i de mantenir-se fort en un context marcat pel canvi climàtic, l’augment de temperatures i la sequera. A escala global, ja no només parlant de l’Alt Empordà, les dades de Caixabank revelen que la despesa és més baixa en èpoques de temperatures molt altes. O, dit d’una altra manera, en una experiència que la gent del turisme fa anys que sap, els clients més «diferents» i de «fora de temporada» són els que poden tenir més capacitat per gastar.

Amb cada cop menys aigua, continuar jugant a la lliga del volum i dels rècords de turistes és clarament irresponsable.

«Desestacionalitzar» i captar visitants de «més valor afegit» són dos objectius clàssics, gairebé dos tòpics, que continuen vigents com es va poder comprovar en la taula rodona d’anàlisi i reflexió sobre el sector turístic, organitzada per l’Associació d’Hostaleria en l’esmentada Nit del Turisme. Una desestacionalització que, a parer del reconegut xef rosinc Mateu Casañas (Disfrutar), arribarà amb més facilitat si des del sector «no fa por afrontar projectes ambiciosos» perquè «la gent que ens visita a la primavera i la tardor ve disposada a pagar-los». Assumint, com marquen totes les dades, que el turisme i el sector serveis són el principal motor econòmic de l’Alt Empordà cal que aquest aposti per incrementar la seva qualitat i buscar un visitant de «més valor afegit» perquè, amb cada cop menys aigua, continuar jugant a la lliga del volum i dels rècords de turistes és clarament irresponsable. Ho és perquè l’aigua serà, cada cop, un bé més escàs i més car. I, des del punt de vista de l’escassetat, no és just demanar sacrificis a la població i donar «via lliure» als turistes per gastar aigua. I, des del punt de vista del preu, ben aviat al sector turístic no li sortirà econòmicament viable oferir determinats serveis al turisme que arriba en grans paquets organitzats amb preus ajustats davant el previsible augment dels costos.