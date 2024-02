L’Associació d’Empresaris d’Hostaleria de l’Alt Empordà (AHAE), ha premiat el cuiner Jaume Subirós, ànima del Motel Empordà, i els empresaris Josep Moyano, fundador del Grup Prestige Hotels, i Sion Oliva, propietària del restaurant Cal Sagristà de Peralada, en un acte que s’ha celebrat aquest dilluns al vespre en el marc de la 6a Nit del Turisme Empordanès al Teatre Municipal de Roses i que ha reunit prop de 200 persones.

Jaume Subirós ha rebut el premi Gastronòmic Xavier Sagristà per la seva trajectòria al capdavant de l’Hotel Empordà seguint el llegat que li va deixar el seu sogre, Josep Mercader. S'ha valorat la seva aposta decidida en tots els seus plats pels productes de proximitat i per la projecció internacional que fa de la comarca. El premi Tramuntana d’Honor, que es concedeix a persones rellevants de la comarca per la seva vinculació al territori, ha recaigut en l’empresari Josep Moyano, fundador del Grup Prestige Hotels. Moyano va obrir el seu primer hotel a Roses el 1963 i actualment el Grup gestiona quatre establiments al municipi amb un miler de places. I Sion Oliva, propietària del restaurant Cal Sagristà de Peralada, ha rebut el premi Lluís Fernández i Soler per tota una vida dedicada a l’hostaleria amb treball, constància i èxit.

Paco Pérez i Mateu Casañas, Socis d’Honor de la Cuina del Vent

Per altra banda, durant l’acte La Cuina del Vent, el col·lectiu gastronòmic de l’AHAE, ha anunciat que incorpora els xefs Paco Pérez i Mateu Casañas com a Socis d’Honor, per la gran tasca que fan de promoció del producte del territori. El fill de Paco Pérez, Guillem, va ser l’encarregat de rebre la jaqueta de cuiner de la mà del president i vicepresident de la Cuina del Vent, Pep Piernau Amiel i Gregory Abella, que també la van lliurar a Casañas.

La directora general de Turisme de la Generalitat, Marta Domènech, el diputat i vicepresident de Patronat de Turisme Costa Brava Girona, Jordi Masquef, i l’alcalde de Roses, Josep Maria Martínez, van participar en l’entrega dels guardons així com el regidor de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Roses, Fèlix Llorens.

El president de l’AHAE, Miquel Gotanegra, va destacar durant l’acte que els premis fan valdre el treball en l’excel·lència que estan fent els empresaris del sector, sovint poc reconegut. A més, va aprofitar per reclamar al Govern de la Generalitat “que obri l'aixeta de les inversions i la planificació a l'Alt Empordà i que aporti solucions reals i perdurables per a la sequera”. I també va ser crític amb el Govern de l'Estat per la falta d’inversions a les carreteres i per l’amenaça a la biodiversitat i a l’economia del territori que representa el Pla d’Ordenació de l’Espai Marítim recentment aprovat.

La 6a Nit del Turisme Empordanès ha combinat en un sol acte el lliurament dels premis anuals amb una taula rodona centrada en la desestacionalització amb el títol “Tot l’any, Empordà” conduïda pel doctor en Turisme, Dret i Empresa per la UdG Marc Grijalvo, i que ha tingut com a ponents el cuiner Mateu Casañas, xef i soci dels restaurants Compartir i Disfrutar; Roser Prats, especialista en Hotels & Tourism de CaixaBank; i Pau Calero, gerent de SK Kayak. Els ponents han explicat com des de les seves empreses fan possible la desestacionalització. La clau, han dit, és apostar-hi amb valentia i oferir un valor afegit que faci únic el producte i l’experiència. Precisament la despesa turística amb targeta a l’Alt Empordà ha crescut un 42% fora de la temporada alta el 2023 respecte el 2019, segons dades de CaixaBank.

Durant l’entrega dels guardons, que ha estat conduïda pel periodista de l'EMPORDÀ Santi Coll, l’artista Emma Yuzz, va interpretar diverses peces de reggae, R&B i neo-soul.