Massa temps fa que els conductors de patinets condueixen al seu lliure albir pels municipis del nostre país. Temps suficient per veure els perjudicis que poden arribar a causar als altres usuaris a conseqüència del seu escàs civisme. Segurament, i per sort, els danys són molt menors que els que haurien pogut ocórrer segons el risc provocat, però suficients per entendre que alguna mesura s’ha de prendre al respecte.

Precisament per això cauen tan bé decisions com la que ha adoptat l’Ajuntament de Figueres de sancionar aquells conductors per les seves imprudències. «Imprudències» és el mot que es fa servir per a batejar la cosa, però de tots és ben sabut que moltes vegades aquesta paraula es queda curta, si analitzem el grau de desconsideració i insensatesa de les conductes dels infractors.

Perquè una cosa és per exemple circular dues persones en un mateix patinet, fet que pot ser considerat menor tal com fa la norma quan la sanciona amb 80 euros, i una altra molt diferent és circular per les voreres dels vianants, saltar-se semàfors o anar en direcció prohibida per parlar de les conductes que majorment condemnem els ciutadans i a les que se’ls apliquen sancions que poden arribar als 500 euros.

Serà distret veure com evoluciona l’aplicació de l’esmentada normativa tenint en compte l’acusada tendència de la població a «passar» de tot allò que vagi en contra del seu interès individual. Ho dic perquè la majoria de persones, que sense ser sants intenten complir el màxim nombre de lleis, encara s’inquieten quan reben a la bústia un avís de correu certificat procedent de l’Administració Pública, no fos cas que Hisenda tingués una visió diferent sobre quina hauria de ser la seva aportació contributiva a les arques de l’estat.

Però molt em temo que gran part dels infractors en patinet que tots veiem pels carrers no es deixaran impressionar fàcilment per les multes que rebran de l’Ajuntament, i en cas contrari ja se les empescaran per amagar la seva capacitat econòmica per afrontar-les. Fet que quadra perfectament amb el fet que tan sols amb 200 euros un es compri un patinet i sense llicència ni matriculació de cap mena pugui rodar lliurement i feliçment per la vida sense més condicionant que l’estat de càrrega de la bateria.