Fa dues setmanes anunciàvem el nou projecte que transformarà l’antiga presó. Unes instal·lacions que fa anys que estan en desús, i que, per fi, tindran una funció crucial per a la ciutat. Hem posat fil a l’agulla perquè el Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya transformi l’antiga presó en l’Espai Azemar.

Un espai que es convertirà en un pol de l’ocupació i la formació professional, en un hub de promoció i desenvolupament econòmic i social que acollirà les dependències del SOC i del SEPE. A més a més, s’hi establiran espais de formació focalitzada en la recuperació del patrimoni arquitectònic i en la rehabilitació d’edificis històrics. En altres paraules, serà un espai integral on hi haurà tots els serveis d’ocupació de la comarca.

Figueres és una ciutat amb molt de potencial, atractiva per la dinamització econòmica, cada any més empreses hi volen instal·lar les seves dependències i la formació professional està més que consolidada, però ens faltava un espai de referència per apropar l’administració al ciutadà, i per facilitar tots els tràmits relacionats amb l’ocupació. I hem treballat per fer-ho possible. I ho hem fet com no podia ser de qualsevol altra manera, teixint sinergies entre administracions. Treballant plegats per un objectiu comú: fer accions per donar resposta a la ciutadania i perquè els ciutadans i ciutadanes visquin millor.

Aquest nou espai serà clau per dinamitzar l’entorn urbà de la zona, millorar la resposta ocupacional de l’Alt Empordà, i potenciar la Formació Professional. L’Espai Azemar serà una eina més per activar la connexió entre la demanda del món laboral i de les empreses. Des del govern, estem fent una feina ingent per generar ocupació i estimular l’economia de la ciutat des de l’àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament. Ha sigut un dels nostres principals objectius, hem enfortit llaços amb les empreses de la zona, hem aconseguit més d’11 milions d’euros dels fons europeus Next Generation per dinamitzar l’economia de la ciutat i hem obert l’Oficina d’Empresa, hem apostat per Figueres, perquè som ferms defensors del seu potencial, perquè ens estimem la nostra ciutat.

Aquest projecte és essencial per posar en valor la nostra comarca, per donar resposta a treballadors i empreses del territori i per reforçar els sectors en els quals som forts. Tenim potencial, només ens ho hem de creure.