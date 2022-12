La roda és un dispositiu en forma de disc que té com a objectiu principal transformar el moviment lineal en moviment angular, és considerada una de les primeres màquines, a la vegada que la més simple.

La roda es té pel primer i més important invent de l’ésser humà. Semblaria que va aparèixer allà cap al 3.500 aC i és considerada crucial per al desenvolupament de la civilització. A part de permetre augmentar la potència dels animals en el seu treball i de facilitar el transport tant d’objectes com de persones, la roda va ajudar a desenvolupar altres tècniques com la ceràmica, amb la roda del torner; la molta de vegetals diversos, amb les rodes de molí; l’elevació de l’aigua i l’aprofitament de l’energia que això generava, amb els diversos molins d’aigua arreu de rius i rierols, i...

Hi ha també el que es diu la «roda de la vida» que, vist des dels coachings, és un treball de visió de tot allò que ens envolta i incideix en nosaltres o en el que nosaltres incidim, com poden ser projectes, entorn físic i social, feina, salut, oci, economia, amor, desenvolupament personal, espiritualitat... i diuen que, si et sents perdut, el fet d’efectuar una valoració d’aquestes realitats, permet comprendre-les i afrontar-les de manera correcta.

Hi ha, encara, una altra roda de la vida, coneguda amb el nom de samsara, un concepte de la filosofia índia, però acceptat per diverses religions tan actuals com de l’antiguitat, que defineix el cicle de naixement, vida, mort i reencarnació.

Bé, i en el dia a dia, tenim infinitat de rodes, com la que compleix diàriament 24 hores de llum i foscor, la dels mesos de l’any i la de les seves estacions que, si observem la natura amb l’estima que es mereix, ens permet adonar-nos perfectament d’aquest renàixer constant.

I en la nostra vida tenim la referència d’haver complert una nova volta al sol cada vegada que celebrem l’aniversari del nostre naixement, però a escala col·lectiva, una de les dates que ens fa adonar que hem acomplert una roda més en la nostra vida en aquest planeta, són les festes de Nadal i Cap d’Any. És en aquestes dates que ens queda clar que s’acompleix un cicle, que els dies s’han escurçat, però es tornen a allargar, que els fulls dels calendaris s’han esgotat i que n’encetem un de nou, i que la vida continua.

Bones festes!