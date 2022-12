S’acosta Nadal, i estic segur que molts ja heu completat el titular d’aquest article. Els que no conegueu la dita, feu una cerca a Google i la trobareu a l’acte. Aquest any –després de la Covid– tornarem a recuperar els àpats nadalencs, tant a escala col·lectiva (sopars d’empresa, amics...) com dins l’àmbit familiar. Trobar taula en certs restaurants per aquestes dates és ja missió impossible i els menús de Nadal no són pas econòmics, que diguem.

Quant als preus dels aliments al supermercat, al mercat, a la peixateria o a la carnisseria, s’han incrementat, com a mínim, dos dígits. La inflació s’ha concentrat en els aliments, amb pujades de preu importants, la qual cosa ha encarit el cost de la vida impactant en les butxaques de la gent.

Per descomptat que tot s’ha apujat molt, però en aquest darrer trimestre s’ha reduït el preu de l’electricitat, i dels carburants, cosa que ha permès obtenir millors dades globals situant la inflació a un nivell dels més baixos de tota la Unió Europea.

Cal recordar que a Europa hi ha una guerra, Ucraïna continua sent bombardejada diàriament, i els russos no han parat en cap moment la seva operació especial –com diuen ells–. Aquests dies se centren en destruir totalment els sistemes energètics del país, per deixar sense llum i aigua durant tot l’hivern a la població civil ucraïnesa. El risc d’una escalada i un possible conflicte nuclear continuen sent el major perill d’aquesta injusta i cruel guerra.

La derivada de tot això ens condueix cap a un 2023 ple d’incerteses, en què la recessió s’albira a l’horitzó i les pujades de tipus d’interès encareixen el recurs al finançament i les hipoteques, tot refredant l’economia per intentar baixar la temuda inflació. Espero que la pau arribi aviat a Ucraïna i que la situació millori amb el pas del temps.

Per tant, gaudim aquests dies de les festes nadalenques, aprofitem els àpats familiars i les sortides als nostres restaurants per menjar i gaudir de la bona vida. Nadal, Cap d’Any i Reis ofereixen un ventall d’experiències ben variades. I pels que no us agradin aquestes festes, tranquils que el temps passa molt de pressa, i en quatre dies s’hauran acabat.

Bon Nadal i feliç any 2023!