No pretenguis que les coses canviïn si sempre fas el mateix. Aquesta frase que se li atribueix a Albert Einstein la podem aplicar a Figueres i els seus barris. Si elecció rere elecció acabem confiant en els mateixos partits i persones, que són els responsables de la situació actual, no pretenguem que la ciutat canviï. Els responsables de la situació actual són evidents: tots els partits i persones que han governat. No m’importa si es diuen Lladó, Casellas, Masquef. No m’importa a qui freqüenten aquests polítics professionals, ni els fills o filles de qui siguin. No m’importen els seus masos, les seves clienteles i quiosquets. No m’importa que sigui ERC, PSC o Junts. Tots ells han portat Figueres i els seus barris al declivi, la paràlisi i l’estancament. Que assumeixin les seves responsabilitats.

Arriba el moment de ser valent. Arriba el moment de dipositar la confiança en aquells que parlem clar, diem les coses pel seu nom i estem al costat dels veïns honrats, treballadors i que paguen els seus impostos religiosament. Els Liberals de Ciutadans posem al centre de les nostres polítiques a les persones. Posem al centre la seguretat, la reactivació econòmica, la regeneració democràtica i la recuperació dels barris oblidats. Millorar la qualitat de vida és el motor que impulsa la nostra acció política. Els veïns dels barris de Figueres són els grans oblidats i damnificats de la falta de polítiques dels governs dels últims anys. Són els perjudicats per uns polítics que només s’han apropat als carrers i places dels barris quan són eleccions Quan has vist Lladó, Casellas o Masquef al teu barri? Només quan falten 7 o 8 mesos per a les eleccions. Així no es fan les coses. Cal ser valent. S’ha d’apostar pels que volem que els barris canviïn i siguin els centres de vida de la ciutat. Perquè els ciutadans fem la nostra vida diària als carrers i places del nostre barri. És en els barris on teixim les nostres relacions socials, on estan els nostres amics, on construïm els nostres projectes de vida. No podem permetre ni un minut més que es continuïn degradant. El meu compromís, i el de l’equip que lidero, és recuperar els barris oblidats de Figueres. Ho farem amb el suport i la complicitat dels veïns. És l’hora de recuperar i reactivar els barris.