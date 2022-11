Segons les darreres dades de l’Idescat, un de cada quatre jove catalans d’entre 16 i 24 anys està a l’atur en un moment on, paradoxalment, on moltes indústries asseguren que tenen problemes per trobar treballadors qualificats. Una situació que, en part, s’explica per les deficiències del model formatiu amb dècades de falta d’inversió en la Formació Professional provocant el desprestigi de l’antiga FP, els actuals cicles, en contraposició a una universitat que ha acabat format en determinades especialitats més llicenciats dels que el mercat laboral pot absorbir. Un estudi de PIMEC revelava que a Catalunya hi ha un 20% de treballadors amb estudis mitjans, la tipologia on estaria els antics estudiants d’FP o de cicles, mentre que a Alemanya aquest percentatge és de més del doble (44%). La manca de tècnics formats a les indústries deriva dels problemes de planificació en l’àmbit l’Alt Empordà, la comarca catalana amb menys places oficials de Formació Professional, n’és un clar exemple.

En aquest context és important la feina que fa la Fundació dels Oficis a la seva escola taller. Aquesta entitat, promoguda per diferents empreses de la comarca, vol ser «una eina formadora» per cobrir les «detectar importants mancances detectades de perfils professionals en els diferents sectors productius». La idea és detectar perfils que necessiten les empreses i cooperar amb les institucions i els centres educatius de tota la comarca, per a respondre a les necessitats de les empreses i donar-los treballadors formats. En aquesta mateixa línia, el passat setembre, el govern municipal de Figueres va presentar el Programa de Formació Professional Ocupacional Dual en diverses empreses de Figueres i la comarca. Fruit d’aquest, onze joves de la ciutat començaran aquest mateix mes de novembre a treballar i formar-se en un grup d’empreses col·laboradores tant de la capital de la comarca com de poblacions properes. «La política ha de servir per generar oportunitats. Un dels principals reptes que tenim a la ciutat és millorar la qualificació de les persones que estan a l’atur i d’aquelles que ja estan treballant», va defensar l’alcaldessa Agnès Lladó en l’acte de presentació del programa.