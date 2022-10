Fa 25 anys va començar una aventura que va fer que pobles que mai abans havien tingut institut en tinguessin per primera vegada. I això és un canvi molt significatiu per la vida d’un poble. El jovent no se’n va a la capital de la comarca sinó que majoritàriament es queda al poble on cursen els 4 cursos d’ESO i, si fan Batxillerat, no marxen fins que ja surten per anar a la Universitat.

I el poble de Llançà es va bolcar en el nou centre i ens va ajudar molt des del primer moment. Al principi vam instal·lar-nos en uns mòduls prefabricats on vam estar-hi més de 10 anys fins que finalment ens vam traslladar al nou edifici on avui trobem les instal·lacions del centre.

El centre acollia en un primer moment alumnes dels municipis de Llançà, Portbou, Colera, Port de la Selva i Selva de Mar. Més endavant van afegir-s’hi els de Garriguella i Vilajuïga buscant un centre més petit i familiar on s’atengués als alumnes de manera més personalitzada i acollíem també alumnes d’altres pobles de la comarca que ens elegien pel nostre projecte educatiu i pel nostre equip docent.

Van ser diversos els objectius que van inspirar la nostra tasca educativa sempre posant tots els alumnes en el centre del nostre interès. I d’alumnes en teníem de molts tipus: des dels que tenien clar des del primer dia que volien anar a la Universitat fins als que tenien igual de clar que no volien estudiar i a qui havíem de proposar una altra via per tal que assolissin la titulació de graduat en ESO i així accedir al món laboral o a fer un Cicle Formatiu.

Vam esforçar-nos en aplicar un bon pla d’atenció a la diversitat que donés a cada alumne el que necessitava. En algunes matèries es feien grups de suport, s'organitzaven activitats on tots podien participar i fer-se-les seves, com els Pastorets o diferents obres de teatre on els alumnes de primer actuaven i els alumnes d’Aula Oberta s’encarregaven dels decorats... Vivíem el centre com un equip.

I als alumnes que necessitaven més suport se’ls oferia la possibilitat d’una Aula Oberta i posteriorment d’un Projecte Rumb que incloïa pràctiques a empreses. A molts els va servir per encaminar el seu futur personal i laboral. També es va aplicar un programa d’equinoteràpia pioner a la comarca i un altre anomenat Les Perles on ajudàvem als alumnes amb més dificultats socials a fer activitats profitoses en el seu temps lliure i trobar el seu camí de cares al futur.

En el seu moment vam apuntar-nos al que es van anomenar Plans Estratègics, que era una novedosa manera d'analitzar els centres a través dels seus punts forts i febles per tal de poder elaborar uns plans de millora i anar-los seguint al llarg del temps. Aquest seguiment ens va permetre accedir a fonts de finançament complementàries que van ajudar a dotar millor el nostre centre. Posteriorment aquesta manera de treballar es va generalitzar però nosaltres vam ser dels centres pioners a institucionalitzar aquesta nova manera de treballar.

Per tirar endavant aquests programes i tots els altres sempre vam col·laborar amb l’Ajuntament de Llançà i amb les diferents AFAs, pel bé del centre i de tots els seus alumnes i famílies.

També vam intentar que els nostres alumnes descobrissin el mar a través de l’activitat del MAREMAR. Tots tenien l’oportunitat de tenir un bateig de vela, caiac i windsurf. El Maremar tenia com a objectiu arrelar als alumnes en el mar, omnipresent en el paisatge i l’economia de la zona a partir d’activitats esportives…

I vam crear el Cicle Formatiu de Grau Mitjà d’Olis i Vins treballant colze a colze amb el teixit empresarial dels cellers i trulls de la comarca. Volem ser un centre arrelat al territori i al seu servei.

Com es pot comprovar vam intentar ser pioners en implementar molts dels programes d’innovació del Departament d’Educació participant en la majoria dels que se'ns proposaven sempre intentant afavorir als nostres alumnes i famílies.

També vam ser dels primers centres a implementar el BATXIBAC com estudi d’excel·lència i encara avui som capdavanters en aquest programa. Estar tan a prop de França donava segons el nostre punt de vista tot el sentit del món a dedicar els nostres esforços per tal que els millors alumnes tinguessin la possibilitat d’estudiar a les Universitats franceses i ampliar així les seves possibilitats de futur. També vam esforçar-nos per tal que els nostres alumnes tinguessin l’oportunitat de viure una setmana al Regne Unit i durant molts cursos es van fer o bé intercanvis o bé la Mini Week, activitats que tenien molt d’èxit entre els participants.

Durant aquests anys hem treballat colze a colze amb la Fundació Saula Palomer becant un alumne cada dos cursos per fer estudis universitaris. És molt d’agrair que des de la societat civil es doni suport als alumnes amb dificultats econòmiques donant-los una oportunitat que d’altra banda no podrien tenir. En un moment posterior la mateixa Fundació ens va ajudar adquirint tot un set de rodatge per tal que els alumnes de primer d'ESO poguessin filmar pel·lícules i ens va cedir la seva casa del poble per poder fer-hi les gravacions.

La Fundació també ha participat regalant al centre els 25 arbres que es van plantar el dia de la celebració per tal de deixar constància dels primers 25 anys d’existència del centre.

Han estat més de 2000 els alumnes que han passat pel nostre centre i molts els professionals que hi hem treballat.

I queda encara molta història per escriure de l’INS de Llançà.

Ara toca mirar cap al futur. I per fer-ho bé, hem de retenir les coses que han funcionat en el passat, tot allò que ha contribuït a configurar la nostra personalitat, i al mateix temps innovar i crear projectes i visions que ens acostin a la societat del present i del futur, amb un objectiu molt clar: formar bons ciutadans, responsables, crítics i autònoms.

Al mateix temps anem creixent com a centre i ens fem grans en molts aspectes, començant pel propi institut: de 300 alumnes fa 15 anys hem passat a gairebé 500 actualment; d’un batxillerat en risc de desaparèixer a dues línies consolidades. Més de 200 alumnes provenen de pobles diferents de Llançà.

Evidentment, aquest creixement comporta també nous reptes: més alumnat, més diversitat, més professorat, més famílies, més gestió... i tot això s’afegeix als reptes dels nous temps, amb els seus avenços tecnològics i els efectes de la globalització.

Des del nou equip directiu hem entomat aquests reptes i volem donar-hi una resposta adequada, aprofitant-los i convertint-los en oportunitats, perquè no podem viure d’esquena a la nostra realitat: necessitem més integració, més tolerància, més innovació i més participació. I ho hem de fer al costat dels nostres, estimant, rebent i donant al nostre entorn immediat, el poble i el territori, amb consciència social i ecològica. I quan es tracta d’ensenyar i d’aprendre, ho hem de fer de forma motivadora i eficaç, potenciant valors com l’esforç, la creativitat o el treball en equip.

I així hem creat les Comissions, amb la finalitat de distribuir els lideratges i assolir una implicació àmplia de la comunitat educativa en la transformació que perseguim. Els Claustres pedagògics, on s’expressen aquestes comissions, s’encarreguen de cimentar la nova visió del nostre institut, que potencia tot allò de bo que som des de fa temps i genera nous projectes mirant cap al futur.

Orgullosos del que hem estat i del que som i esperançats del que podem arribar a ser.