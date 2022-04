Divendres Sant... 2 anys d’incertesa, de pors i de moltes incògnites. Hem hagut de viure aquest túnel sense llum al final. Doncs ara ja s’albira aquesta llum: toca respirar fort, sense mascaretes, sense gels, sense molestos tests d’antígens i amb l’arribada de les abraçades i els petons, de la primavera que volia resistir-se a esclatar. Retorna una menystinguda –però ara desitjada– normalitat amb la tornada, la setmana entrant, de les enyorades Fires i Festes de la Santa Creu, i d’aquí a quatre dies, la revetlla de Sant Pere, la Mostra del Vi. Recuperem l’oci nocturn, tindrem els restaurants a ple rendiment, les activitats esportives més vives que mai, nous festivals a la ciutat. Aprofitem aquesta llum, aquesta onada per ser i no només per estar. Gaudim de la ciutat! No només el centre, sinó dels barris, dels parcs, dels centres cívics, de l’entorn que ens dona Figueres.

No cal entrar en el de sempre: que si no hi ha seguretat, tot és brut, ens falta això, manca allò, tot és una merda... Són les realitats que trobem cada setmana. Al mig de tot això hi ha els dimecres: que s’han de millorar coses, sempre, en tot moment i tota hora... Falta un pavelló, sí; falten les rondes, també; falten més coses, sens dubte. Tot es farà, hi ha un grup de gent que hi treballa sense descans: Esquerra Republicana de Figueres, partit i Grup Municipal, sense confeti, amb feina i resultats que no són aire de tramuntana que s’emporta paraules buides.

No tot es pot fer un dilluns. Estem menystenint el que és nostre. Els dimarts sempre són durs (i més l’endemà de Pasqua); no per això s’ha de deixar gaudir de la setmana, no tots els dies són dissabte, ni hi ha una festa permanent.

Valorem els temps que s’acosten i deixem endarrere una pandèmia mundial que ens va fer estar tancats i ens ha aïllat de Figueres, la ciutat de l’Empordà, que estem depreciant i que hem d’aprendre a estimar.

Connectem amb l’Empordà, connectem Figueres... amb la gent, que tornin les tertúlies, els dijous de mercat, els passejos, les terrasses, les oportunitats, les amistats; no presumim de depreciar el que és nostre! Dies de la setmana...

Figueres existeix set dies a la setmana: dies millors i altres encara de millors!

Diumenge sempre serveix per planificar la setmana que vindrà... doncs comencem JA.